iGFM (Dakar) Ce jeudi, l'Équipe de France Espoirs a affronté le Mexique pour le compte de la première journée du tournoi olympique de football. Après avoir résisté une mi-temps, les Tricolores ont été mangés par les Mexicains, vainqueurs 4 à 1.

Mission JO. Un mois pratiquement après l'élimination des Bleus face à la Suisse lors de l'Euro 2020, l'équipe de France Espoirs faisait son entrée en lice ce jeudi lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Après avoir essuyé de nombreux refus et fait face à quelques forfaits, Sylvain Ripoll, soulagé, a pu aligner une équipe compétitive, mais avec pratiquement aucun vécu (1 match de préparation). Face au Mexique, le sélectionneur optait pour un 4-3-3 avec notamment Gignac, Thauvin et Savanier, ses trois joueurs de plus de 23 ans.

Thauvin inexistant

Sous une forte chaleur, les Mexicains, organisés également en 4-3-3, démarraient fort, tentant de s'adjuger la possession de balle. Les Français, qui subissaient, essayaient de réagir, mais faisaient preuve d'approximation, manquant clairement d'automatismes. Mais le Mexique pressait, poussait et se montrait dangereux. Après une mauvaise relance de Sagnan dans l'axe, Cordova récupérait et lançait Vega. Ce dernier envoyait une frappe sauvée sur la ligne par Sagnan (17e). Dans la foulée, le remuant Lainez s'amusait dans la surface et cherchait le centre en retrait.

Le ballon était repoussé par la défense tricolore, malmenée (19e). Dominés dans tous les compartiments de jeu, les Bleuets, qui n'étaient pas aidés par un Thauvin peu inspiré et bien muselé par Aguirre, n'arrivaient pas à proposer du jeu. Tout cela manquait logiquement de liant. Mais petit à petit, les Français se montraient plus. Gignac (28e), de la tête, et surtout Nordin, qui envoyait un tir du droit en force (30e), sollicitaient un Ochoa solide sur sa ligne. Un peu mieux, l'équipe de France restait sous la menace mexicaine avec Cordova, dont la frappe n'était pas cadrée (39e), ou Lainez (45e).

Des Tricolores dominés

Mais elle conservait le nul à la pause (0-0). Au retour des vestiaires, le Mexique montait en régime. Cordova, trouvé dans le dos de la défense, enchaînait avec un tir du droit sur le poteau. Mais il était hors-jeu. Sur l'action suivante, Lainez fixait bien Caci, dépassé, et centrait pour Vega, qui devançait Michelin et trompait Bernardoni d'une tête croisée (1-0, 47e). Le 2-0 n'était pas loin. Suite à un centre de Martin, Vega décochait un tir détourné par Bernardoni (49e). Le portier tricolore était battu à la 54e par un tir du gauche de Cordova, bien lancé dans le dos de la défense par Rodriguez (2-0).

Face à la puissance collective mexicaine, les Espoirs étaient en souffrance. Mais grâce au percutant Kolo Muani, fauché par Montes à la 66e, ils obtenaient un pénalty, transformé par Gignac (2-1, 69e). Son premier but en sélection depuis 2016. Le Mexique ne lâchait pas. Après un tir croisé qui flirtait avec le poteau (78e), Antuna, qui se baladait dans la surface, marquait du gauche (3-1, 80e). Eduardo Aguirre corsait l'addition dans un angle fermé (4-1, 90e+1). Le score ne changeait pas et la France perdait 4 à 1. Malmenés, les hommes de Ripoll vont devoir montrer un meilleur visage face à l'Afrique du Sud dimanche (11h30).

Footmercato