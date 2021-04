mercredi 21 avril 2021 • 204 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA procédait ce mercredi au tirage au sort de l’épreuve de football des Jeux Olympiques 2020 qui se dérouleront du 21 juillet au 7 août 2021 à Tokyo. Chez les hommes, la chance n’a clairement pas souri aux trois représentants africains.

Vainqueur de la CAN 2019 des moins de 23 ans qui lui a permis de se qualifier pour la compétition, l’Egypte hérite ainsi d’un groupe C relevé où l’Argentine et l’Espagne feront figure de favoris. Les coéquipiers de Mohamed Salah, espéré pour le tournoi, devront faire le plein contre l’Australie et viser un exploit face à l’un des deux cadors cités.

Même configuration pour la Côte d’Ivoire qui, pour sa première participation, va devoir se coltiner le Brésil, tenant du titre, et l’Allemagne dans un groupe D où l’Arabie Saoudite sera l’adversaire le plus abordable.

La nation africaine la mieux lotie est finalement l’Afrique du Sud, placée dans un groupe A qui comprend l’équipe de France Espoirs, qui fera figure de favori, mais aussi le Japon et le Mexique, soit deux sélections qui semblent d’un niveau proche même si les Nippons auront l’avantage de jouer à la maison. Malheureusement, aucune équipe africaine n’a été placée dans un groupe B qui se présente nettement comme le moins relevé…

Le tirage complet de l’épreuve masculine :

Groupe A : Japon, Afrique du Sud, Mexique, France

Groupe B : Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Honduras, Roumanie

Groupe C : Egypte, Espagne, Argentine, Australie

Groupe D : Brésil, Allemagne, Côte d’Ivoire, Arabie Saoudite

Chez les femmes, pas de miracle pour la Zambie, unique représentant africain, qui hérite d’un groupe très corsé avec la Chine et le Brésil, deux nations majeures du foot féminin, ainsi que les Pays-Bas, finaliste de la Coupe du monde 2019 et 3e au classement FIFA.

Le tirage de l’épreuve féminine :

Groupe A : Japon, Canada, Grande-Bretagne, Chili

Groupe B : Chine, Brésil, Zambie, Pays-Bas

Groupe C : Suède, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande

Avec Afrikfoot