jeudi 22 juillet 2021 • 248 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Reportés d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021, à Tokyo (Japon). Ci-dessous, tout ce qu'il faut savoir sur la compétition.

À quelles dates auront lieu les JO ?

Les Jeux Olympiques se dérouleront officiellement du 23 juillet au 8 août prochain. Mais les tournois de football et de softball débuteront le 21 juillet.

Quand aura lieu la cérémonie d'ouverture ?

La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2021 se déroulera le vendredi 23 juillet à 13 heures (heure française, +2=15h GMT).

Quand aura lieu la cérémonie de clôture ?

La cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 8 août, de nouveau à 13 heures (15H GMT)

Quel sera le décalage horaire et l'heure des épreuves ?

Le décalage horaire entre Tokyo et Paris est de 7 heures (lorsqu'il est 20 heures à Tokyo, il est 13 heures à Paris, 15h GMT). Comme lors des derniers JO d'hiver (en 2018 à PyeongChang en Corée du Sud), une bonne partie des épreuves se déroulera la nuit puisque les compétitions débuteront généralement à 8 heures et s'achèveront à 22 heures (heure locale).

Combien y aura-t-il d'épreuves, de sports et d'athlètes ?

339 épreuves seront à suivre pendant ces Jeux Olympiques, pour 48 disciplines et 33 sports. Au total, il y aura plus de 11 000 athlètes venus du monde entier pour représenter leur pays durant l'événement.

Quels sont les moments clés du calendrier des JO ?

Retrouvez ici les dates de début des différentes épreuves ainsi que les finales, en heure française.

Mercredi 21 juillet

- Football (F) : début du Tournoi féminin

- Softball (F) : début de la phase de groupes

Jeudi 22 juillet

- Football (H) : début du Tournoi masculin

Vendredi 23 juillet

- Aviron (H/F) : début du skiff, du deux de couple et du quatre de couple à partir de 1h30

- Tir à l'arc (H/F) : début de la compétition individuelle à partir de 2h00

- Cérémonie d'ouverture à partir de 13h00

Samedi 24 juillet

- Escrime (F) : épée individuelle à partir de 2h00

- Escrime (H) : sabre individuel à partir de 2h00

- Handball (H) : début du Tournoi à partir de 2h00

- Volleyball (H) : début du Tournoi à partir de 2h00 (USA - France à 12h40)

- Taekwondo (F) : - 49kg à partir de 3h00

- Taekwondo (H) : -58kg à partir de 3h00

- Basketball 3x3 (H/F) : début du Tournoi à partir de 3h15

- Boxe (F) : début de la compétition poids plumes à partir de 4h00

- Boxe (H) : début de la compétition poids mi-moyens, poids mi-lourds, poids lourds à partir de 4h00

- Cyclisme sur route (H) : course en ligne à partir de 4h00

- Judo (F) : -48kg à partir de 4h00

- Judo (H) : -60kg à partir de 4h00

- Tennis (H/F) : début des Tournois simples messieurs et dames à partir de 4h00

- Natation (H/F) : début de la compétition : 400m quatre nages (H/F), 100m papillon (F), 400m nage libre (H), 100m brasse (H), relais 4x100m nage libre (F) à partir de 12h00

Dimanche 25 juillet

- Surf (H/F) : début de la compétition à partir de 0h00

- Escrime (F) : fleuret individuel à partir de 2h00

- Escrime (H) : épée individuelle à partir de 2h00

- Handball (F) : début du Tournoi à partir de 2h00

- Skateboard (H) : finale street à partir de 2h00

- Tir (H) : finale 10m carabine à air à partir de 2h00

- Tir (F) : finale 10m pistolet à air à partir de 2h00

- Tir à l'arc (F) : finale par équipe à partir de 2h30

- Basketball (H) : début du Tournoi à partir de 3h00 (France - USA à 14h00)

- Taekwondo (F) : -57kg à partir de 3h00

- Taekwondo (H) : -68kg à partir de 3h00

- Natation (H/F) : finale 400m nage libre (H), finale 400m nage libre (H), finale 400m quatre nages individuel (F), finale relais 4x100m nage libre (F) à partir de 3h30

- Judo (F) : -52kg à partir de 4h00

- Judo (H) : -66kg à partir de 4h00

- Cyclisme sur route (F) : course en ligne à partir de 6h00

Lundi 26 juillet

- Triathlon (H) : à partir de la veille à 23h30

- Escrime (F) : sabre individuel à partir de 2h00

- Escrime (H) : fleuret individuel à partir de 2h00

- Rugby à 7 (H) : début du Tournoi à partir de 2h00

- Tir (H/F) : finale skeet à partir de 2h00

- Skateboard (F) : finale street à partir de 2h00

- Tir à l'arc (H) : finale par équipes à partir de 2h30

- Taekwondo (F) : -67kg à partir de 3h00

- Taekwondo (H) : -80kg à partir de 3h00

- Natation (H/F) : finale 100m papillon (F), finale 400m nage libre (F), finale relais 4x100 m nage libre (H), finale 100m brasse (H) à partir de 3h30

- Judo (F) : -57kg à partir de 4h00

- Judo (H) : -73kg à partir de 4h00

- Canoë-kayak (H) : slalom (C-1) à partir de 7h00

- VTT (H) : cross-country à partir de 8h00

Mardi 27 juillet

- Triathlon (F) à partir de 23h30 la veille

- Basketball (F) : début du Tournoi à partir de 3h00 (Japon - France en ouverture)

- Escrime (F) : épée par équipe à partir de 3h00

- Taekwondo (F) : +67kg à partir de 3h00

- Taekwondo (H) : +80kg à partir de 3h00

- Tir (H/F) : finales 10m pistolet à air et 10m carabine à air à partir de 3h00

- Natation (H/F) : finale 100m dos (H/F), finale 100m brasse (F), finale 200m nage libre (H) à partir de 3h30

- Judo (F) : -63kg à partir de 4h00

- Judo (H) : -81kg à partir de 4h00

- Canoë-kayak (F) : slalom (K-1) à partir de 7h00

- VTT (F) : cross-country à partir de 8h00

- Gymnastique artistique (F) : concours par équipe à partir de 12h45

Mercredi 28 juillet

- Surf (H/F) : finales à partir de 1h00

- Escrime (H) : sabre par équipe à partir de 3h00

- Rugby à 7 (H) : finale à partir de 3h00

- Natation (H/F) : finale 200m nage libre (F), finale 200m quatre nages (F), finale 1500m nage libre (F), finale 200m papillon (H) à partir de 3h30

- Cyclisme sur route (H/M) : contre-la-montre individuel à partir de 4h30

- Judo (F) : -70kg à partir de 4h00

- Judo (H) : -90kg à partir de 4h00

- Baseball (H) : début de la compétition à partir de 5h00

- Basketball 3x3 (H/F) : finales à partir de 10h00

- Gymnastique artistique (H) : finale concours général individuel à partir de 12h15

Jeudi 29 juillet

- Golf (H) : début de la compétition à partir de 0h30

- Escrime (F) : fleuret par équipe à partir de 2h00

- Tir (H/F) : finales trap à partir de 3h00

- Natation (H/F) : finale 100m nage libre (H), finale 800m nage libre (H), finale 200m brasse (H), finale 200m papillon (F), finale 4x200m (F) à partir de 3h30

- Judo (F) : -78kg à partir de 4h00

- Judo (H) : -100kg à partir de 4h00

- Tennis de table (F) : finale simple à partir de 4h00

- Canoë-kayak (F) : slalom (C-1) à partir de 7h00

- Gymnastique artistique (F) : finale concours général individuel à partir de 12h50

Vendredi 30 juillet

- Athlétisme (H/F) : début de la compétition à partir de 2h00 et finale 10 000m (H) à partir de 12h00

- Aviron (H/F) : finales skiff et huit de pointe à partir de 2h00

- Tir (F) : finale 25m pistolet à partir de 2h00

- Tir à l'arc (F) : compétition individuelle à partir de 2h30

- BMX (H/F) : finales Racing à partir de 3h00

- Escrime (H) : épée par équipe à partir de 3h00

- Natation (H/F) : finale 100m nage libre (F), finale 200m brasse (F), finale 200m dos (H), finale 200m quatre nages (H) à partir de 3h30

- Judo (F) : +78kg à partir de 4h00

- Judo (H) : +100kg à partir de 4h00

- Tennis (H) : finale double à partir de 5h00

- Canoë-kayak (F) : finale slalom (K-1) à partir de 7h00

- Tennis de table (H) : finale simple à partir de 13h00

Samedi 31 juillet

- Triathlon : relais mixte à partir de 0h30

- Athlétisme (H/F) : finale 100m (F), finale lancer du disque (H), finale relais 4x400m mixte à partir de 12h00

- Rugby à 7 (F) : finale à partir de 2h00

- Tir à l'arc (H) : compétition individuelle à partir de 2h30

- Escrime (F) : sabre par équipe à partir de 3h00

- Natation (H/F) : finale 100m papillon (H), finale 200m dos (F), finale 800m nage libre (F), finale relais 4x100m nage libre mixte à partir de 3h30

- Judo : par équipe mixte à partir de 4h00

- Tennis (F) : finale simple à partir de 5h00

- Tir (F) : finale 50m carabine 3 positions à partir de 5h00

- Voile (H/F) : à partir de 5h00

Dimanche 1er août

- Equitation : Cross-country par équipe et individuel à partir de 0h45

- Escrime (H) : fleuret par équipe à partir de 2h00

- Athlétisme (H/F) : finale lancer du poids (F) à partir de 2h10 / Finale saut en hauteur (H), finale triple saut (F), finale 100m (H) à partir de 12h00

- BMX (H/F) : finales freestyle à partir de 3h10

- Natation (H/F) : finale 50m nage libre (H/F), 1500m nage libre (H), relais 4x100m 4 nages (H/F) à partir de 3h30

- Lutte (H/F) : début de la compétition à partir de 4h00

- Tennis (H/F) : finale simple (H), finale double (H), finale double mixte à partir de 5h00

- Voile (H) : médaille Laser à partir de 5h00

- Voile (F) : médaille Radial à partir de 5H00

- Badminton (F) : finale simple à partir de 6h00

- Gymnastique artistique (F) : finale barres asymétriques et finale saut (F) à partir de 10h00

- Gymnastique artistique (H) : finale cheval d'arçon (H) et finale exercices au sol (H) à partir de 10h00

Lundi 2 août

- Tir (H) : 25m pistolet feu rapide et finale 50m carabine 3 positions finale à partir de 1h30

- Athlétisme (H/F) : finale saut en longueur (H), finales 100m haies (F) à partir de 2h00 / Finale lancer du disque (F), finale 3000m steeple (H), finale 5000m (F) à partir de 12h00

- Lutte (H) : gréco-romaine 60kg et 130kg à partir de 4h00

- Lutte (F) : libre 76kg à partir de 4h00

- Voile (F) : course pour la médaille 49er FC à partir de 5h00

- Voile (H) : course pour la médaille 49er à partir de 5h00

- Badminton (H) : finale simple à partir de 6h00

- Badminton (F) : finale double à partir de 6h00

- Cyclisme sur piste (F) : sprint par équipe à partir de 8h30

- Equitation : finale concours complet dressage par équipe et individuel à partir de 10h00

- Gymnastique artistique (H) : finale anneaux (H) et finale saut (H) à partir de 10h00

- Gymnastique artistique (F) : finale exercices au sol (F) à partir de 10h00

Mardi 3 août

- Athlétisme (H/F) : finale saut en longueur (F), finale 400m haies (H) à partir de 2h00 / Finale saut à la perche (H), finale 800m (F), finale 200m (F), finale lancer du marteau (F) à partir de 12h00

- Canoë-kayak (F) : finale K-1 200m, finale C-2 500m à partir de 2h30

- Canoë-kayak (H) : finale C-2 1000m (H) à partir de 2h30

- Boxe (F) : finale poids plume à partir de 4h00

- Boxe (H) : finale poids mi-moyens à partir de 4h00

- Voile (H/F) : course pour la médaille Finn (H), Foiling Nacra 17 Mixte à partir de 7h30

- Cyclisme sur piste (F) : poursuite par équipe à partir de 8h30

- Cyclisme sur piste (H) : sprint par équipe à partir de 8h30

- Gymnastique artistique (F) : finale poutre à partir de 10h00

- Gymnastique artistique (H) : finale barres parallèles, finale barre fixe à partir de 10h00

- Lutte (F) : finale libre 68kg à partir de 11h15

- Lutte (H) : finale gréco-romaine 77kg, finale gréco-romaine 97kg à partir de 11h15

Mercredi 4 août

- Natation en eau libre (F) : 10km à partir de 23h30 la veille

- Athlétisme (H/F) : finale 400m haies (F) à partir de 2h00 / Finale 3000m steeple (F), finale lancer du marteau (H), finale 800m (H), finale 200m (H) à partir de 11h30

- Skateboard (F) : finale park à partir de 2h00

- Voile (H/F) : course pour la médaille 470 à partir de 3h30

- Boxe (H) : finale poids mi-lourds à partir de 7h00

- Cyclisme sur piste (H) : finale poursuite par équipe à partir de 8h30

- Lutte (F) : finale libre 62kg à partir de 11h15

- Lutte (H) : finale gréco-romaine 67kg, finale gréco-romaine 87kg à partir de 11h15

- Equitation : finale saut d'obstacles compétition individuelle à partir de 12h00

- Natation synchronisée (H/F) : finale duo à partir de 12h30

Jeudi 5 août

- Natation en eau libre (H) : 10km à partir de 23h30 la veille

- Athlétisme (H/F) : finale triple saut (H), finale lancer du poids (H), finale 110m haies (H) à partir de 2h00 / Finale 20km marche (H) à partir de 9h30 / Fin du décathlon (H) et de l'heptathlon (F), finale saut à la perche (F), finale 400m (H) à partir de 12h00

- Skateboard (H) : finale park à partir de 2h00

- Canoë-kayak (F) : finale C-1 200m, finale K-1 500m à partir de 2h30

- Canoë-kayak (H) : finale K-1 200m, finale K-2 1000m à partir de 2h30

- Tennis de table (F) : finale par équipe à partir de 4h00

- Karaté (F) : début de la compétition à partir de 3h00, médailles Kumite -55kg à partir de 10h00

- Karaté (H) : début de la compétition à partir de 3h00, médailles Kumite -67kg à partir de 10h00

- Boxe (H) : finale poids plume à partir de 7h00

- Cyclisme sur piste (F) : finale Keirin à partir de 8h30

- Cyclisme sur piste (H) : finale Omnium à partir de 8h30

- Lutte (H) : finale libre 57kg, finale libre 86kg à partir de 11h15

- Lutte (F) : finale libre 57kg à partir de 11h15

- Hockey sur gazon (H) : finale à partir de 12h00

Vendredi 6 août

- Athlétisme (H/F) : finale 50km marche (H) à partir de 22h30 la veille / Finale 20km marche (F) à partir de 9h30 / Finale javelot (F), finale 5000m (H), finale 400m (F), finale 1500m (F), relais 4x100m (F), relais 4x100m (H) à partir de 12h50

- Beach Volley (F) : finale à partir de 3h00

- Karaté (F) : finale Kumite -61kg, finale libre 53kg à partir de 3h00

- Karaté (H) : finale Kumite -75kg à partir de 3h00

- Hockey sur gazon (F) : finale à partir de 3h30

- Football (F) : finale à partir de 4h00

- Lutte (F) : finale libre 53kg à partir de 4h00

- Lutte (H) : finale libre 74kg, finale libre 125kg à partir de 4h00

- Tennis de table (H) : finale par équipe à partir de 4h00

- Boxe (H) : finale poids lourds à partir de 7h00

- Pentathlon moderne (F): fin du concours à partir de 7h30

- Cyclisme sur piste (F) : finale course à l'américaine à partir de 8h30

- Cyclisme sur piste (H) : finale sprint à partir de 8h30

- Escalade (F) : finale du combiné à partir de 10h30

Samedi 7 août

- Golf (F) : fin du tournoi à partir de 0h30

- Athlétisme (H/F) : marathon (F) à partir de 0h00, finale saut en hauteur (F), finale 10 000m (F), finale javelot (H), finale 1500m (H), finale relais 4x400m (F), finale relais 4x400m (H) à partir de 12h00

- Canoë-kayak (F) : finale C-2 500m, finale K-4 500m à partir de 2h30

- Canoë-kayak (H) : finale C-1 1000m, finale K-4 500m à partir de 2h30

- Water-polo (F) : finale à partir de 2h30

- Beach-volley (H) : finale à partir de 3h00

- Gymnastique artistique (F) : finale concours multiple individuel à partir de 3h00

- Basket-ball (H) : finale à partir de 4h30

- Baseball (H) : finale à partir de 5h00

- Volley-ball (H) : finale à partir de 6h30

- Karaté (F) : finale Kumite +61kg à partir de 7h00

- Karaté (H) : finale Kumite +75kg à partir de 7h00

- Pentathlon moderne (H) : fin du concours à partir de 7h30

- Cyclisme sur piste (H) : finale course à l'américaine à partir de 8h30

- Handball (H) : finale à partir de 10h00

- Lutte (F) : finale libre 50kg à partir de 11h45

- Lutte (H) : finale libre 65kg, finale libre 97kg à partir de 11h45

- Equitation : finale saut d'obstacles par équipe à partir de 12h00

- Natation synchronisée : programme libre par équipe à partir de 12h30

- Football (H) : finale à partir de 13h30

Dimanche 8 août

- Athlétisme (H) : marathon à partir de 0h00

- Volley-ball (F) : finale à partir de 2h30

- Water-polo (H) : finale à partir de 2h30

- Cyclisme sur piste (F) : finale Omnium, finale sprint à partir de 3h00

- Cyclisme sur piste (H) : finale Keirin à partir de 3h00

- Gymnastique rythmique (F) : finale concours multiple par ensembles à partir de 4h00

- Handball (F) : finale à partir de 4h00

- Basket-ball (F) : finale à partir de 4h30

- Boxe (F) : finale poids légers, finale poids moyens à partir de 7h00

- Boxe (H) : finale poids légers, finale poids super lourds à partir de 7h00