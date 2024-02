mercredi 21 février 2024 • 693 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Terrible nouvelle pour la sélection féminine de la Zambie. A 48 heures de leur match contre le Ghana vendredi, à l'occasion de la manche aller de l'avant-dernier tour des qualifications aux Jeux Olympiques 2024, les Copper Queens pleurent l'une des leurs…

Alors qu'elle faisait partie des joueuses présélectionnées ayant rejoint le camp de base de l'équipe, Norin Betani est en effet décédée à l'hôpital à l'âge de 24 ans, comme l'a annoncé la Fédération zambienne de football (FAZ) ce mercredi, en revenant sur les circonstances du drame.



“Le secrétaire général de la FAZ, Reuben Kamanga, a dit que la joueuse s'est présentée au camp alors qu'elle était malade et a été emmenée à l'hôpital pour un examen approfondi sur recommandation des médecins (…) Betani a été emmenée à l’hôpital le plus proche du camp de l’équipe. (…) La patiente a été ensuite dirigée vers l’hôpital universitaire lundi et était sous soins médicaux jusqu’à sa mort“, a précisé l'instance. La joueuse avait été “diagnostiquée de ‘paludisme soupçonné'.”



Attaquante des Indeni Roses dans le championnat zambien, Betani avait marqué 11 buts la saison dernière et 4 cette saison. Elle avait disputé son dernier match en club le 11 février contre YASA Queens. Ce drame place forcément les Zambiennes dans un climat très particulier avant le match décisif face au Ghana...



Avec Afrikfoot