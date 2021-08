jeudi 5 août 2021 • 137 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les basketteurs français ont battu la Slovénie (90-89) de Luka Doncic jeudi en demi-finales des JO de Tokyo. Ils défieront les États-Unis, triples champions olympiques en titre, samedi (4h30) en finale.

Un contre sur le panneau de Nicolas Batum aux dépens de Klemen Prepelic à deux secondes de la fin a offert une finale olympique à l'équipe de France, vainqueure de la Slovénie (90-89), jeudi à Tokyo en demi-finales des JO. Elle défiera en finale les États-Unis, triples tenants du titre (2008, 2012, 2016) samedi (4h30 heure française), vingt et un ans après la précédente (perdue 75-85 en 2000 à Sidney).

Au bout d'un match haletant, le capitaine des Bleus, déjà décisif en quarts de finale contre l'Italie (84-75), a décroché par ce contre la médaille olympique - or ou argent - qui manquait à son palmarès en bleu, comme à ceux de Vincent Collet et de Nando De Colo, lui aussi énorme (25 points, meilleur marqueur, 7 rebonds, 5 passes décisives).

Sans réussir à faire vraiment déjouer les champions d'Europe et leur superstar, les Bleus ont néanmoins contenu tant bien que mal Luka Doncic (16 points à 5 tirs réussis sur 18 et 2 sur 9 à trois points, 10 rebonds, 18 passes décisives) après le premier quart-temps que le prodige slovène avait terminé avec 10 points et 5 passes décisives.

Avec la volonté de durcir le jeu dans le deuxième quart, les Français ont dicté le tempo après la mi-temps remportant le troisième quart-temps (29-21). Ils avaient alors retrouvé une adresse extérieure fuyante (8 sur 14 à trois points en deuxième mi-temps) avant la pause, derrière leurs deux artilleurs, Evan Fournier (23 points) et De Colo.

Nicolas Batum en super héros

En empêchant les Slovènes d'approcher du cercle, les Français ont même pris dix points d'avance (69-59, 28e) qu'ils ont néanmoins dilapidés en concédant un 11-2 à cheval sur la dernière période. Le bras de fer a alors été total jusqu'au bout.

Mais en dépit de la poussée de Mike Tobey (23 points à 10 sur 14, 8 rebonds) et de Klemen Prepelic (17 points), la Slovénie n'a jamais repris la main ne faisant pas mieux qu'égaliser (85-85, 37e).

