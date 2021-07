lundi 26 juillet 2021 • 125 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Qualifiée pour les jeux olympiques de Tokyo (Japon), Jeanne Boutbien, la nageuse sénégalaise entre en lice, ce mercredi. A 48h de ses débuts dans cette compétition majeure, elle est racontée par le président de la Fédération sénégalaise de Natation, Maguette Fatim Dièye.

Du haut de ses 22 ans, Jeanne est pourtant très bien connue du public de la natation sénégalaise depuis plusieurs années maintenant. "Elle est née au Sénégal comme son papa. Son grand-père était au lycée, mais Jeanne a fait sa formation, au Club BCEAO sous les ordres de Malick Fall, ancien champion de Natation", révèle –t –il, lors d'un entretien téléphonique avec IGFM.

Un baccalauréat décroché au lycée Jean Mermoz

"Elle a au son baccalauréat au lycée Jean Mermoz avant d'aller poursuivre ses études à l'université de Bordeaux. Mais en 2016, Jeanne a pris la nationalité sénégalaise. Malgré des études à Bordeaux, chaque année, elle vient au Sénégal pendant les vacances pour participer aux compétitions. D'ailleurs, elle avait pris part aux derniers championnats d'Afrique de la Zone 2 et jeux africains tenus en 2019, au Maroc, informe M. Dièye.

Une des meilleures nageuses sénégalaises depuis 2 ans

Jeanne Boutbien a pourtant remporté aux championnats d'Afrique de la Zone 2 en 2017, 8 médailles (3 en or, 4 en argent et une en bronze). Porte-drapeau de la délégation sénégalaise aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, avec le judoka Mbagnick Ndiaye, elle occupe forcément le sommet de la natation sénégalaise. "Nous avons sélectionné nos deux meilleurs nageurs (Jeanne et Steven K. Aimable) pour réprésenter le Sénégal. Donc, depuis deux ans, elle fait partie de la liste, raison pour laquelle elle a été sélectionnée parce qu'elle a battu le record du Sénégal du 100m nage libre. D'ailleurs, elle va se lancer mercredi pour essayer de battre son propre record de 100m nage libre", indique le dirigeant sénégalais.

Un bon niveau

Maguette Fatim Dièye a par ailleurs souligné que Jeanne a un bon niveau pour se battre aux jeux olympiques même si les choses ne seront pas simples. "Nous souhaitons qu'elle arrive à battre son record du Sénégal afin qu'elle puisse avoir un bon classement. Mais, face aux 16 meilleures du monde, nous avons que ce sera très difficile. Surtout qu'en face, il y a des Américaines et autres. Donc, le niveau est différent mais nous voulons progresser au classement", a–t–il analysé, indiquant que Jeanne Boutbien va entrer en lice, ce mercredi 28 juillet à 19h, au Centre aquatique de Tokyo.