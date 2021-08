dimanche 1 août 2021 • 335 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Yulimar Rojas a attendu le dernier saut de la finale olympique du triple saut pour battre le record du monde avec 15,67m, dimanche à Tokyo, renseigne L'Equipe.

Yulimar Rojas avait débuté la finale du triple saut avec un superbe saut à 15,41m, et avait ensuite peiné à aller plus loin. La Vénézuélienne a finalement tout mis en place sur son sixième et dernier essai pour retomber à 15,67m, effaçant l'ancien record du monde de l'Ukrainienne Inessa Kravets (15,50m) qui datait du 10 août 1995 (en finale des Championnats du monde à Göteborg).

La Portugaise Patricia Mamona prend la médaille d'argent avec 15,01m, nouveau record national, et l'Espagnole Ana Peleteiro se pare de bronze avec 14,87m, également record national. La Française Rouguy Diallo a terminé 9e avec 14,38m.