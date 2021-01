lundi 18 janvier 2021 • 114 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) ont annoncé qu'aucun vaccin ne sera obligatoire pour les participants. La cérémonie d'ouverture accueillera un nombre d'athlètes drastiquement réduit, renseigne L'Equipe.

La situation sanitaire impactera directement l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture des JO de Tokyo (23 juillet-8 août). Selon le Yomiuri Shimbun, plusieurs milliers de participants en moins sont prévus pour l'ouverture où on compte d'habitude environ 6000 athlètes.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture revues à la baisse

« Afin de garantir la sûreté et la sécurité des athlètes et simplifier les opérations durant les Jeux de Tokyo 2020, nous pensons qu'il est nécessaire de reconsidérer le nombre de participants aux cérémonies d'ouverture et de clôture », ont écrit les organisateurs dans une déclaration transmise à l'AFP.

Encourager et aider les athlètes et leur entourage à se vacciner

Le Yomiuri Shimbun évoque également des restrictions sanitaires limitant le temps de séjour au Village olympique. Les athlètes ne pourraient pas accéder au Village olympique plus de cinq jours avant le démarrage prévu de leurs compétitions respectives. Ils devraient en outre quitter les lieux deux jours après la fin de leurs épreuves.

Le CIO a assuré, dans une déclaration transmise lundi à l'AFP, avoir « pleinement confiance dans les autorités japonaises et dans les mesures qu'elles prennent » pour garantir des Jeux sûrs.

L'instance olympique maintient par ailleurs qu'il n'y aura « aucune obligation d'être vacciné » pour participer aux JO, mais va néanmoins « travailler avec les comités olympiques nationaux pour encourager et aider » les athlètes et leur entourage à le faire.

Pour rappel, les JO devaient se tenir durant l'été 2020, mais ils ont été reportés à cause du coronavirus.