Waly Seck, Job Sa Brain & Cherifou, c’est une histoire de cœur

iGFM – (Dakar) Cherifou et Job sa brain ont reçu une équipe de iGFM ce samedi, au quartier nations unis de Guediawaye pour revenir sur le nouveau single « na welli », qu’ ils ont réalisé avec Wally Seck. ils nous parlent également de leur dernier « Melocan ».

Chérifou et Job a brain c’est juste un nouveau style de musique innovant et engagé qui annonce une révolution musicale à vous couper le souffle.

Job Sa Brain et Chérifou , c’est un métissage culturel et artistique bien propre à eux. Une originalité dans le style, les lyrics, sous des sonorités bien particulières. Avec leur album Mélo-kan qui est sorti, il y’a juste quelques années nos deux jeunes artistes revisitent les valeurs intrinsèques aux réalités africaines et sénégalaises en particuliers.Un melting-pot original bien dosé par une tonalité vocale unique. Job Sa Brain & Cherifou, c’est juste un nouveau style de Rap innovante et engagée qui annonce une révolution musicale à vous couper le souffle. Dans cet entretien, les artistes reviennent sur leur rencontre, leur style de musique, leur début, leur carrière et entre autre projet…

Mame Fama GUEYE