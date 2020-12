Si le docteur Fauci dit "nous avons un vaccin et il est sûr", je me ferai vacciner publiquement. Les gens ont perdu confiance dans l’efficacité des vaccins et cela compte ce que font le président et le vice-président. C’est important de communiquer au peuple américain que le vaccin est sans danger, qu’il n’y a pas de risque à se faire vacciner. Et deuxièmement le président et le vice-président doivent montrer l’exemple en portant un masque mais au-delà de cela, comme le gouvernement fédéral en a l’autorité, je vais imposer l’ordre de porter le masque dans les bâtiments fédéraux, dans les transports publics, dans les avions, les bus, etc. Et je pense que le jour de mon investiture, je serai tenté de demander au public de porter le masque pour une durée de cent jours. Juste cent jours. Et je pense que si cela est fait, en même temps que les vaccinations, cela entrainera une baisse considérable du nombre de cas.