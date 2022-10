samedi 29 octobre 2022 • 142 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le président du CNOSS (Comité National Olympique et Sportif Sénégalais), Mamadou Diagna Ndiaye, a affiché, ce samedi, à Dakar, ses ambitions à quatre ans des jeux olympiques de la jeunesse "Dakar 2026". C'était à l'occasion de la visite de chantiers du président du CIO (Comité International Olympique) Thomas BACH.

"Le président BACH avait déjà anticipé sur beaucoup de choses qu'on retrouve aujourd'hui, dans les questions de l'heure, dans l'agenda VAVA. Aujourd'hui sa visite est une visite de constat, de courtoisie. Mais surtout une visite de proximité pour voir où est-ce que nous en sommes dans les préparatifs des jeux olympiques de la jeunesse."



"En tant que pays hôte, essayer de ramener ou de garder des médailles à la maison"



"Si le covid ne nous avait pas rattrapés en plein milieu, on aurait même pu dans les délais impartis, le faire en 2022. Mais le covid est passé par là et ça nous a donné beaucoup plus de temps pour nous organiser d'où l'émergence du stade du Sénégal, d'où beaucoup de choses qui sont entrés en infrastructures de se faire. Il accorde beaucoup plus d'importance dans son mandat à la jeunesse (africaine) et je pense que dans toutes disciplines retenues pour les jeux olympiques (JOJ), nous allons en tant que pays hôte, essayer de ramener ou de garder des médailles à la maison. C'est le but du jeu."



Paris 2024, une synergie qui se dégage avant Dakar 2026



"Le rôle que vous jouez tous (les journalistes). Je vous côtoie souvent et pour les jeux, nous entendons vous faire une parte belle dans la communication, l'encadrement et dans votre mission. Parce qu'il y aura une maison de la presse. C'est qui est important, c'est les synergies qui se dégagent. Vous savez avant Dakar 2026, il y a Paris 2024 et nous travaillons beaucoup avec Paris dans une association Dioko. Ils viennent d'ailleurs nous voir le 4 du mois prochain pour finaliser un certain nombre de choses avec eux. Donc, je ne peux pas que le président est content. Il a lui-même l'occasion de vous le dire. Le but du jeu encore une fois c'est que toutes les disciplines éligibles aux jeux olympiques de la jeunesse participent et dans la plénitude des attributs d'un sportif de haut niveau."