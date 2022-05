mercredi 25 mai 2022 • 154 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président du CNOSS (Comité National Olympique et Sportif Sénégalais), Mamadou Diagna Ndiaye est en visite à la FIFA, à Zurich (Suisse). Une déplacement motivé par l'organisation des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui se tiendront à Dakar en 2026.

"Le Président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) par ailleurs membre du CIO, Mamadou Diagna Ndiaye a eu une séance ce mercredi 25 mai à Zurich avec la FIFA. Une audience qui entre en droite ligne avec l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) que Dakar, la capitale sénégalaise va abriter en 2026. Une première en Afrique. Ce, après Singapour, Nanjing et Buenos Aires", informe un communiqué.



"Une bonne coopération entre le COJOJ et la FIFA"







Le communiqué ajoute que "M. Mamadou Diagna Ndiaye et les membres de l’instance suprême du football mondial se sont entretenus sur une «bonne coopération entre le COJOJ Dakar2026 et la FIFA» pour mieux accompagner la jeunesse sénégalaise. Avant de conclure : "la FIFA a félicité Mamadou Diagna Ndiaye du rôle qu’il a eu à jouer en tant Président du comité de normalisation (CNF) pour remettre le football sur les rails."