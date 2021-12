Joseph Antoine Bell dénonce l'agenda illogique des clubs européens pour saboter la CAN

vendredi 17 décembre 2021 • 460 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Les clubs européens sont décidés à faire annuler la CAN 2021. Ils ne le cachent même plus. Si leurs joueurs africains sont soumis à des pressions énormes en club, et c’est le cas de Joel Matip qui comptait faire un retour en sélection avant de refermer la porte, leur instance, sous l’égide de l’ECA, et de l’UEFA. Joseph-Antoine Bell dénonce, preuve à l’appui.



Joseph Antoine Bell fulmine contre l'agenda illogique des clubs européens pour saboter la CAN 2021. #TotalEnergiesAFCON #TotalEnergiesAFCON2021#Cameroon pic.twitter.com/YVhADbiAeD

— The Cameroonian 🇨🇲 (@mbenjumafany)

Publié par Mamadou Salif