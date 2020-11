Parmi la liste de 28 stars du XXIe siècle retenues pour l’occasion, on retrouve un seul Africain aux côtés des Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo (le Brésilien) et autres Zinedine Zidane : l’Egyptien Mohamed Salah.

En revanche, pas de traces de Didier Drogba ou de Samuel Eto’o, qui ont pourtant laissé une plus grande empreinte que le Pharaon, qui a encore plusieurs belles années devant lui. Même si la concurrence est rude, Sadio Mané aurait également pu espérer se faire une place, mais les organisateurs en ont décidément autrement… Le gagnant sera désigné sur la base des votes des internautes.

Les 28 nommés pour le titre de « Joueur du siècle » : Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Luís Figo, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Neymar, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Steven Gerrard, Xavi, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic.

