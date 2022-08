vendredi 12 août 2022 • 1528 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'UEFA a dévoilé, ce vendredi, la liste des finalistes pour le tire de meilleur joueur de l'année. Benzema, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne occupent respectivement le podium.

Les 12 autres joueurs classés

4-Robert Lewandowski (Bayern, désormais à Barcelone et Pologne) – 54 points

5-Luka Modrić (Real Madrid et Croatie) – 52 points

6-Sadio Mané (Liverpool, désormais au Bayern et Sénégal) – 51 points

7-Mohamed Salah (Liverpool et Égypte) – 46 points

8-Kylian Mbappé (Paris et France) – 25 points

9-Vinícius Junior (Real Madrid et Brésil) – 21 points

10-Virgil van Dijk (Liverpool et Pays-Bas) – 19 points

11-Bernardo Silva (Manchester City et Portugal) – 7 points

12-Filip Kostić (Eintracht Frankfurt et Serbie) – 7 points

13-Lorenzo Pellegrini (Roma et Italie) – 5 points

14-Trent Alexander-Arnold (Liverpool et Angleterre) – 2 points

15-Fabinho (Liverpool et Brésil) – 1 point