L’Association sénégalaise pour la promotion de l’Astronomie a publié son communiqué de presse sur la visibilité du croissant lunaire pour ce qui est de la Tabaski 2024.

Maram Kaéré et ses camarades de l'Aspa renseignent que la conjonction qui correspond au moment précis où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, aura lieu le Jeudi 6 juin à 12h38mn Utc, moment qui marque la fin d'un tour de la Lune autour de la Terre et le début d'un nouveau tour.



Ainsi, la visibilité du premier croissant lunaire marquera la veille du premier jour du mois lunaire suivant. Mais, ce jeudi 6 juin, «le croissant lunaire ne sera observable nulle part sur terre à l'œil nu avec une surface éclairée de 0.3% et une altitude de 2,5°», indiquent-ils. l’Aspa ajoute que seule une partie de l'Amérique, avec des appareils adéquats, pourrait être un lieu de observation.



Par contre, vendredi 7 juin, «le croissant lunaire sera observable à l'œil nu au Sénégal partout où le ciel est bien dégagé, de même qu’en Afrique, en Europe et en Amérique.»



En se basant donc sur les conclusions de l’Aspa, l’on pourrait en déduire que la tabaski pourrait être célébrée le lundi 17 juin prochain.



La commission nationale de concertation sur le croissant lunaire se réunira, elle, demain vendredi pour déterminer le premier jour du mois lunaire de Tabaski (Dhul-Hija).