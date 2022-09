dimanche 4 septembre 2022 • 218 lectures • 0 commentaires

Ce dimanche, 12 listes seront en lice pour l'élection des 80 membres du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct).

Le scrutin qui va se dérouler dans l'ensemble du territoire national. Les élus locaux sont appelés aux urnes pour choisir leurs représentants parmi les 12 listes en compétition. 80 sièges sont en jeu.



Mais, plusieurs partis de l’opposition, dont l’inter coalition Yewwi-Wallu, ont décidé de boycotter ce scrutin. Ce, estimant que l’institution est purement et simplement inutile et budgétivore, surtout qu’en ce moment, les populations se battent contre les inondation.



«On ne peut pas vivre ces inondations, assister tous les jours aux souffrances de nos compatriotes et vouloir aujourd’hui remplir une institution qui ne sert absolument à rien», avait déclaré Déthié Fall, face à la presse, le 10 aout dernier.



«Nous avons promis aux Sénégalais une gouvernance toute autre. Et c’est pour cette raison que nous avons décidé de ne pas participer à l’élection du Hcct. Mieux, une fois à l’Assemblée, après le contrôle que nous décidons de faire, nous allons introduire une proposition de loi pour sa dissolution", avait-il ajouté.



La Commission électorale nationale autonome (CENA) a, elle, informé qu’à l’occasion du scrutin, ses démembrements, que sont les CEDA, ont été mobilisés pour, conformément aux dispositions du Code électoral, contrôler et superviser le scrutin sur l’ensemble du territoire national.



À cette occasion, le Président de la Cena, Doudou Ndir, effectuera le dimanche, entre 12h et 13h, une visite d’inspection auprès des trois bureaux de vote du département de Dakar, installés à la Maison de la culture Douta-Seck.



Pour rappel, les 80 hauts conseillers qui seront élus demain, seront complétés par 7O autres élus qui seront désignés par le président de la République, Macky Sall.



Les 12 listes en compétition :



Bamtaré/Sénégal



Bakel émergent



Dental Sénégal



Naatangué Askanwi



Parti républicain démocrate du Sénégal



Pellital



Domou Tivaouane



And Suxaly Département de Birkilane



Bokk Gis Gis Liguey



Benno Bokk Yakaar



And.Jef/PADS



Initiative pour une politique de développement.