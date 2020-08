Journal du Mercato : ce qu’il faut savoir

iGFM-(Dakar) Au programme de ce Journal du Mercato : les demi-finalistes français de la Ligue des Champions gardent un œil sur le mercato, Manchester City veut rebondir, Tottenham devra se montrer malin et les officiels du jour.

En France

On commence ce journal du mercato avec une information concernant le Paris Saint-Germain. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le club de la capitale garde un œil sur le mercato. Et selon la presse chilienne, les Rouge et Bleu auraient pris contact avec l’entourage d’Arturo Vidal. Avec une masse salariale allégée grâce aux départs actés de Thiago Silva et Edinson Cavani, le PSG pourrait saisir l’occasion d’enrôler le milieu de terrain et ainsi lui offrir un dernier gros contrat. Pour étoffer son secteur offensif, les dirigeants parisiens ont également pris des renseignements sur Wilfried Zaha, le joueur de Crystal Palace. L’autre demi-finaliste de la C1 anime aussi la rubrique mercato. L’Olympique Lyonnais serait sur les traces d’Aaron Hickey, le défenseur de Heart of Midlothian en Écosse. L’OL devra faire face à la concurrence du Bayern Munich dans ce dossier. Le Stade Rennais cherche à se renforcer en vue de sa participation de la prochaine Ligue des Champions. Florian Maurice, le directeur sportif breton, a admis que son club serait attentif jusqu’au bout : «L’objectif est d’avoir un effectif solide et compact pour être compétitif sur tous les tableaux. Certains joueurs peuvent être amenés à bouger. Les décisions ne sont pas encore prises sur l’ensemble des joueurs. Le mercato va s’étendre jusqu’au 5 octobre.»

À l’étranger

On passe à notre premier focus du jour sur Manchester City ! Piteusement éliminée par l’Olympique Lyonnais en quarts de finale de la Ligue des Champions, l’équipe de Pep Guardiola pourrait s’agiter sur le mercato. Les Citizens ont déjà enregistré les arrivées de Ferran Torres en provenance de Valence (25M€) et de Nathan Aké de Bournemouth (45 M€). Mais les vice-champions de Premier League ne devraient pas s’arrêter là. En effet, dans le secteur défensif, City s’intéresse de près à Diego Carlos, qui a explosé avec Séville cette saison. En parallèle, City avance sur le dossier Kalidou Koulibaly. Selon nos informations, une offre faite par les Skyblues a déjà été refusée par le Napoli, à hauteur de 63 M€ + 10 M de bonus. Le club italien souhaite un minimum de 70 M€, assortis d’une dizaine de millions de bonus. Au même poste, le jeune Eric Garcia craquerait devant les sirènes du FC Barcelone. Le club catalan veut le faire venir, et lui ne serait pas contre un départ de Manchester, c’est pourquoi les Citizens devront recruter à ce poste. Au poste de latéral gauche, deux joueurs sont ciblés par City pour concurrencer Benjamin Mendy. Et c’est la révélation du SCO d’Angers, Rayan Aït-Nouri qui est dans le viseur. La polyvalence de Sergi Roberto est également très appréciée par Pep Guardiola.

Côté départ, David Silva va filer à la Lazio, ce ne serait plus qu’une question de temps ! Libre de tout contrat, il serait tombé d’accord avec le club romain sur un contrat de 3 ans. Sergio Agüero, blessé au genou, est vieillissant ce qui pourrait pousser les Skyblues à sortir le carnet de chèques. Deux noms sont évoqués : Lautaro Martinez, longtemps annoncé au Barça, et João Félix, qui n’est pas un indiscutable à l’Atlético de Madrid. Les Skyblues sont également très chauds sur Harry Winks. L’avenir du milieu de Tottenham est incertain sous José Mourinho, et City pourrait sauter sur l’occasion. On parle d’un transfert d’environ 44 M€.

Justement, notre deuxième focus du jour concerne Tottenham. Arrivé en cours de saison, en remplacement de Mauricio Pochettino, José Mourinho voudra retoucher son effectif, mais le technicien portugais devra être ingénieux, car il ne dispose pas d’une grande marge de manœuvre. Avant d’investir sur le marché des transferts, les Spurs doivent d’abord vendre. Danny Rose, prêté cette saison à Newcastle, ne sera pas retenu comme des éléments tels que Kyle Walker-Peters, Serge Aurier, qui plaît beaucoup à l’AC Milan et Juan Foyth qui intéresse le promu Leeds United. L’équipe de Marcelo Bielsa aurait déjà proposé 16,5 M€ pour l’Argentin. Armando Shashoua a lui été cédé officiellement à l’Atletico Baléares. Les jeunes Troy Parrott (18 ans), Oliver Skipp (19 ans), et Ryan Sessegnon (20 ans) pourraient partir en prêt pour s’aguerrir et trouver un peu de temps de jeu ailleurs. Tanguy Ndombélé, pas toujours en odeur de sainteté auprès de son coach, ne devrait pourtant pas bouger cet été. Il était très apprécié de l’Inter notamment, à l’instar d’un autre français de l’équipe, à savoir Moussa Sissoko. Mourinho chercherait aussi une doublure à Harry Kane et Callum Wilson, de Bournemouth, serait très apprécié par les Spurs. Enfin, Joe Hart est en train de passer sa visite médicale avec le club londonien. Le portier anglais de 33 ans viendrait pour jouer les doublures d’un certain Hugo Lloris.

Les officiels

Enfin, c’est officiel, Aliou Traoré quitte aussi l’Angleterre. Il est prêté par Manchester United du côté de Caen. Un nouveau Lillois file en prêt à Mouscron, le club partenaire. Il s’agit du défenseur Yves Dabila, 23 ans. Stuttgart vient d’annoncer l’arrivée de Momo Cissé, 17 ans, en provenance du Havre. Emmanuel Lomotey est la nouvelle recrue d’Amiens. Le milieu défensif ghanéen de 23 ans débarque en provenance d’Extremadura en seconde division espagnole. Il a signé un contrat de 4 ans. Et puis, c’était dans l’air du temps, François Kamano s’est engagé avec le Lokomotiv Moscou. L’attaquant quitte les Girondins de Bordeaux, et signe un contrat longue durée avec le club russe.