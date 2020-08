Mercato : tout sur les infos transferts du 28 août

iGFM (Dakar) Au programme de ce journal du mercato : le Real Madrid qui poursuit son dégraissage à vitesse grand V et Chelsea qui officialise la signature de Thiago Silva.

Les infos du jour en France

On entame ce journal du mercato en France du côté de Monaco où l’ASM serait sur le point de boucler l’arrivée de Kevin Volland (28 ans) en provenance du Bayer Leverkusen. Le club du Rocher serait tombé d’accord avec l’écurie allemande pour un transfert avoisinant les 20 M€. Niko Kovac apprécierait particulièrement le profil du joueur et pourrait voir débarquer l’international allemand dans les prochains jours.

À Lyon, Houssem Aouar (22 ans) pourrait vivre ses derniers jours dans le Rhône. Appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus, le milieu formé à l’OL intéresserait la Juventus. Selon nos informations, les Bianconeri seraient prêts à passer à l’action. Une offre concrète pourrait rapidement arriver sur le bureau de Jean-Michel Aulas. Pour rappel, le club rhodanien réclame 60 M€ pour lâcher son joueur. Reste à savoir si la Vieille Dame s’alignera sur les prétentions des Gones. Affaire à suivre…

Les infos du jour à l’étranger

Direction l’Italie et l’AC Milan où le feuilleton Zlatan Ibrahimovic (38 ans) touche à sa fin. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le Suédois va bien prolonger avec les Rossoneri. Une prolongation qui porterait sur une année supplémentaire assortie d’un salaire proche des 7 M€.

Toujours en Italie, la Juventus devrait rapidement officialiser l’arrivée de Weston McKennie (22 ans), en provenance de Schalke 04. L’international américain est arrivé hier soir à Turin et a satisfait la traditionnelle visite médicale, aujourd’hui, selon Sky Italia.

Du côté de l’Inter, le recrutement commence à se dessiner. Sky Italia révèle que les Nerazzurri seraient tombés d’accord avec Aleksandar Kolarov (34 ans). Reste désormais à trouver un accord avec la Roma pour le transfert de l’international serbe.

En Espagne, l’affaire Lionel Messi (33 ans) continue de faire couler beaucoup d’encre. L’Argentin est déterminé à quitter le FC Barcelone et l’a fait savoir à sa direction. Une occasion que le PSG voudrait saisir. Leonardo, le directeur sportif parisien, aurait même déjà pris son téléphone pour appeler le clan Messi et lui faire part de l’intérêt des Rouge et Bleu. Si Manchester City semble avoir une longueur d’avance dans ce dossier, le club de la capitale française pourrait avoir son mot à dire dans cette histoire.

Enfin, toujours au Barça, la presse espagnole a rapporté ces dernières heures les dessous d’un échange pour le moins étonnant. Josep Maria Bartomeu aurait tenté de récupérer João Felix (20 ans) en échange du français Antoine Griezmann (29 ans). Une information démentie par le club blaugrana, car Ronald Koeman compte sur Griezmann et souhaiterait en faire l’une des pierres angulaires de son équipe pour la saison à venir.

Le focus du jour à l’étranger

On reste en Espagne pour notre focus du jour qui concerne le Real Madrid. L’objectif de ce mercato est très clair : faire le ménage dans un effectif surchargé au sein duquel beaucoup de joueurs ne sont plus désirés. Et le dossier qui cristallise toute l’attention est bien celui menant à Gareth Bale (31 ans). Seul problème, le Gallois n’attire pas les foules, lui qui émarge à 16 M€ par an. De son côté, l’attaquant souhaite aller jusqu’à la fin de son contrat. Et même si Tottenham est venu aux renseignements à plusieurs reprises, les Spurs ne s’aligneront pas sur les prétentions salariales du joueur. Dernière porte de sortie possible : la MLS, mais là encore, ça ne se bouscule pas au portillon…

Toujours dans le secteur offensif, Mariano Diaz (27 ans) devrait, lui aussi, faire ses valises. L’ancien Lyonnais serait sur les tablettes de Benfica. Selon Record, le club lisboète aurait trouvé un accord avec le Real pour un prêt assorti d’une option d’achat de 18 M€. Même son de cloche pour Brahim Diaz (21 ans). À la recherche de temps de jeu que Zinedine Zidane n’est pas sûr de pouvoir lui accorder, l’Espagnol pourrait filer en Italie. Sky Italia révèle que l’AC Milan souhaiterait obtenir le prêt de l’attaquant espagnol, pour renforcer son attaque.

De son côté, Dani Ceballos (24 ans) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Prêté à Arsenal la saison passée, les Gunners aimeraient poursuivre une année de plus avec l’Espagnol sauf que Ceballos serait tenté par le challenge proposé par le Betis. À moins que Zinedine Zidane ne s’en mêle et lui demande de rester, auquel cas, le natif d’Utrera pourrait rester à Madrid.

Enfin, le dernier dossier chaud du Real Madrid concerne James Rodriguez (29 ans). Le Colombien ne sera pas retenu cet été en cas de bonne offre. Et c’est Everton qui se montre le plus pressant. Selon nos informations, il existe bien des discussions entre les deux clubs. Les Toffees tentent de faire baisser l’indemnité de transfert, mais le Real joue la montre, car rien ne presse. Le joueur ne fait clairement plus partie des plans de son entraîneur et souhaite trouver un nouveau challenge au plus vite. Les prochaines semaines s’annoncent décisives dans cette affaire…

Les principaux officiels du jour

Du côté des officialisations, Casimir Ninga (27 ans) quitte le SCO d’Angers. L’international tchadien est prêté pour la saison en Turquie, dans le club de Sivasspor. Un prêt assorti d’une option d’achat.

En Ligue 2, Nicholas Opoku (22 ans) retourne à Amiens. Déjà prêté la saison passée en Picardie par l’Udinese (Serie A), le défenseur évoluera donc une nouvelle saison du côté du stade de la Licorne.

Serhou Guirassy (24 ans) est enfin Rennais. L’ancien Amiénois s’est engagé avec le Stade Rennais jusqu’en 2025. Un transfert aux alentours de 15 M€ pour l’avant-centre, auteur de 13 réalisations la saison passée.

Libre depuis son départ du LOSC, Loïc Rémy (33 ans) a enfin trouvé un club. Après l’échec de son transfert à Benevento, l’attaquant français a signé en faveur du club turc de Caykur Rizespor (D1 turque). Son 12e club ainsi que son quatrième championnat après la France, l’Angleterre et l’Espagne.

En Angleterre, Crystal Palace frappe fort, ce vendredi, en s’offrant la pépite des Queens Park Rangers, Eberechi Eze (22 ans). Très courtisé à travers l’Europe, le milieu offensif anglais a signé un bail de 5 ans avec les Eagles contre un chèque de près de 18 M€.

Enfin, c’est le gros coup de la journée, Chelsea a annoncé l’arrivée de Thiago Silva (35 ans), libre depuis son départ du Paris Saint-Germain. Le Brésilien s’est engagé avec les Blues pour une saison, avec une année supplémentaire en option.