iGFM - (Dakar) L'association Otra Africa s'associe à la communauté virtuelle qui a déclaré sur les réseaux sociaux, ce vendredi 13 novembre 2020, la journée de commémoration à la mémoire des disparus en mer.

Face à la presse, le président de l'Ong Otra Africa Souleymane Aliou Diallo a commémoré la journée virtuelle dédiée aux victimes de l'émigration clandestine.

A en croire, M. Diallo, au mois de Mars en plein pandémie, un navire sorti de Mbour a fait Cap sur Tenerife en Espagne en trois jours sans rencontrer aucune difficulté. À cette époque, nous avions alerté sur une éventuelle reprise des phénomènes Barça ou Barsaq.

Ces derniers temps, dit-il, leurs craintes se sont confirmées par le nombre important de pirogues qui arrivent sur la péninsule ibérique. Il est vraiment déplorable de voir des milliers de jeunes Africains en général et particulièrement des Sénégalais qui prennent autant de risques pour braver la mer et aller à la recherche d'un hypothétique lendemain meilleur, alors que nos pays regorgent autant de ressources naturelles, minières et souvent les raisons sont liées à la macroéconomique.

C'est avec beaucoup d'emoi qu'ils disent assister ces derniers jours, à la dérive de cadavres sur nos côtes.

C'est pourquoi, face à la polémique des chiffres, sur le nombre de décès, le nombre de candidats à l'immigration dite irrégulière ou clandestine, ils invitent les autorités, les institutions multilatérales, les partenaires et acteurs à se concentrer sur la résolution réelle et effective de ce problème qui décime la jeunesse sénégalaise.

L'Espagne, la France et l'Union Européenne sont déterminés à nouveau à faire expulser ces immigrés de leur territoire.

L'Ong Otra Africa, comme CEAR ( la Commission Espagnole pour l'aide aux refugiés), le Haut Commissariat des Nations-Unie pour les réfugiés de l'Espagne et le Défenseur du Peuple Espagnol s'indignent de l'expulsion et le rapatriement de 18 sénégalais, 2 Gambiens, et un Bissau Guinéen vers Nouadhibou en Mauritanie.

Ils rappellent le principe du droit pour tout rapatriement donc nous exigeons que dès lors la décision de déportation est prise, de trouver les moyens de renvoyer ses immigrés dans leurs pays d'origine dont le Sénégal.

Ils prient également, les autorités Africaines et particulièrement les Ministères des Affaires Etrangères, de veiller sur ce principle de droit international.

L'Ong Otra Africa reste mobilisé pour apporter son assistance à ces jeunes désespérés et les sensibiliser davantage sur le fait que seul l'Afrique berceau de l'humanité, terre libre par le passé colonisée, est l'avenir économique du monde.

Cette jeunesse doit y croire avec l'appui de nos gouvernants à travers une volonté réelle de la répartition équitable de nos richesses, avec une liberté d'expression une démocratie basée sur le droit, une politique de développement infrastructurelle.