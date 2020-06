Journée des réfugiés: le HCR a choisi un créateur ivoirien pour l’illustrer sur les réseaux

iGFM-(Dakar) Ce samedi 20 juin, c’est la 20e célébration de la Journée mondiale des réfugiés, soit 26 milions de personnes concernées à travers le monde. Une édition un peu particulière en raison de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Le HCR, Haut-commissariat aux réfugiés a créé pour l’occasion un émoji, ces petits dessins stylisés qu’on utilise dans les messageries et sur les réseaux sociaux. Un émoji spécial Journée des réfugiés. Et son créateur, devenu le maître africain du genre, est un Ivoirien de 22 ans, O’Plérou Grébet.

Covid-19 oblige, les célébrations de la Journée mondiale des réfugiés se passeront sur internet cette année. D’où l’idée de cet émoji que le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, a commandé au jeune designer ivoirien O’Plérou Grébet.

« Le thème qui m’a été donné, c’est « solidarité, diversité et acceptation « . Du coup, c’est à partir de ces trois valeurs que j’ai pensé à utiliser deux mains de couleurs différentes, qui forment un cœur pour représenter les trois valeurs en même temps ».

