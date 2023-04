jeudi 13 avril 2023 • 124 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) La victoire de la Révolution Islamique d’Iran a provoqué un choc politique- social et intellectuel qui a modifié les équations internationales et les équilibres stratégiques dans un monde gouverné par les pays de l'Est et de l'Ouest, ce qui leur a apporté un nouveau concurrent.



Le guide iranien portait une pensée révolutionnaire islamique qui constituait une menace pour leurs intérêts et leur influence.

PUBLICITÉ



De nouveaux variables ont émergé avec Imam Khomeiny (fondateur de la République islamique d'Iran) lançant la Journée internationale du Qods le dernier vendredi du mois de Ramadan.

Avec l'avènement du dernier vendredi du mois sacré du Ramadan chaque année, les musulmans du monde entier se préparent avec des attentives, des cœurs de dieux et des esprits réactifs pour répondre à l'appel lancé par Imam Khomeiny (RA), lorsqu'il a appelé à ce que cette journée soit considérée comme une journée mondiale pour Qods.

PUBLICITÉ



Les musulmans croyants de toutes les parties du monde se réunissent pour renouveler leur allégeance et leur dévotion à leur cause centrale et à l'honorable Quds, que l’Imam Khomeini (RA) leur a recommandé tout au long de sa vie pour le faire sortir de l'oubli.



Au départ, il faut noter que l’Imam Khomeini (RA) avec cet appel a placé Quds dans le cadre de son modèle holistique et de ses objectifs épistémologiques, qui en ont fourni une conscience éclairée et une compréhension claire, et un discours est venu à inviter l'autre à revoir ses thèses à partir de tous les autres modèles culturels du monde. Comme il a présenté une nouvelle vision de Qods qui découle du cadre épistémologique islamique après avoir identifié les problèmes soulevés. Et le replacer dans son cadre religieux, historique et humain pour corriger son chemin, et créer de nouveaux contenus, des sens actualisés et des mots fixes qui n'acceptent pas le changement, même si les années passent.



Le 7 août 1979, quelques mois après la victoire de la révolution islamique en Iran, l'Imam Khomeiny (RA) lança son appel historique en déclarant le dernier vendredi du mois béni de Ramadan Journée internationale du Qods.



Plus de 44 ans après cet appel, la voix de l'imam Khomeiny (RA) résonne toujours dans la nation islamique, et les masses continuent de répondre à son appel chaque année en ravivant les cérémonies de la Journée internationale du Quds avec des manifestations et des marches qui montrent la force des musulmans et leur colère contre le gouvernement israélien usurpateur de leur soutien au peuple palestinien opprimé.



La voix de l'imam Khomeiny (RA) résonne encore lorsqu'il a dit : j'invite tous les musulmans du monde à considérer le dernier vendredi du mois béni de Ramadan, qui est l'un des jours du destin et peut aussi être décisif, pour déterminer le sort des Palestiniens peuple, comme une journée mondiale du Qods, et de déclarer à travers la cérémonie de l'union mondiale pour les musulmans, leur défense des droits légaux du peuple musulman palestinien.



Cet appel est venu exhorter les musulmans à faire un pas concret vers Jérusalem, en orientant leur travail et leurs intérêts vers Jérusalem, afin que le dernier vendredi du mois béni de Ramadan se transforme en une journée mondiale du Qods, qui est en même temps un jour de confrontation entre les opprimés et les arrogants. Son appel :



La Journée internationale du Qods est une journée internationale, pas seulement une journée spéciale pour Jérusalem, c'est une journée où les opprimés doivent affronter les arrogants.

Imam Khomeiny (RA) a montré la position du jihad pour Jérusalem, en définissant les paramètres de la bataille entre les opprimés et les arrogants, dont les significations sont révélées dans le jour de Qods, qu'il considérait comme un jour où le les destins des peuples opprimés doivent être déterminés, un jour où les peuples opprimés doivent annoncer leur Existence contre les arrogants.

Et c'est comme Imam Khomeiny (RA) l'a vu le jour de la renaissance de l'Islam, et le jour de la vie de l'Islam, quand les Musulmans doivent se réveiller, et réaliser l'étendue du pouvoir qu'ils possèdent, qu'il soit matériel ou spirituel, comme l'Imam a dit : Un milliard de musulmans ont le soutien divin, l'Islam est leur soutien et la foi est leur soutien.

De quoi ont-ils peur ?



l'Imam Khomeiny (RA) a mis l'accent sur le suivi de la renaissance de la Journée de Quds, pour ce qu'il y a vu de grandes significations liées à l'unité islamique, qu'il a toujours appelé, et le Jérusalem, qui occupait une grande partie de sa réflexion et de ses préoccupations. Et qu'ils organisent des manifestations dans tous les pays islamiques, une journée internationale du Qods, et tiennent des forums, et répètent l'appel dans les mosquées. Et quand un milliard de musulmans crieront, le gouvernement Sioniste se sentira impuissant et effrayé.



Pendant plus de quatre décennies, les musulmans du monde entier ont répondu à l'appel de l'Imam Khomeiny (RA) pour commémorer la Journée d'Al-Quds, alors que le dernier vendredi du mois béni du Ramadan voit chaque année des manifestations de masse acclamant Jérusalem (Al-Qods) et appelant à sa libération dans une scène qui consacre l'unité islamique qu'il voulait l'Imam, et maintient Al-Qods présent dans l'esprit des musulmans et dans leurs orientations, et leur aspiration à la libérer, ce qui est aussi ce que l'Imam visé en appelant à la Journée internationale d'Al-Qods.

Il est possible de dire que la Journée d'Al-Qods a fourni une excellente occasion de guider le peuple pour mener à bien un véritable processus de changement dont les caractéristiques sont apparues à l'heure actuelle dans les révolutions, dont les objectifs incluent le rejet de l'association avec l'entité sioniste.



Confirmant le statut que l'Imam Khomeiny (RA) voulait pour la Journée internationale du Qods, Guide suprême de la Révolution islamique d 'Iran, l'Imam Sayyid Ali Khamenei, insiste toujours sur la relance de la Journée internationale du Qods et la consécration de Il s'adressa aux musulmans en 2000 en disant : "C'est le devoir des pays islamiques d'apporter de l'aide à ce peuple", soulignant que tôt ou tard la Palestine reviendra aux Palestiniens, consacrant ainsi ce que disait l'Imam Khomeiny(RA) : Quand l'Islam et les lieux saints sont menacés d'attaque, aucun musulman ne peut rester les bras croisés.



La Journée internationale du Qods décrit la véritable position de la nation islamique, qui doit considérer la question de Jérusalem et travailler à sa libération comme la première question et la bataille décisive de sa vie si elle veut vivre libre et digne.



Jérusalem restera dans le cœur, la mémoire et la conscience de la nation, comme elle était dans le passé une destination de prière et d'espérance, un symbole de sa gloire et l'incarnation de sa dignité et de sa fierté.



Les peuples plastines ont choisie par des élections démocratiques ; Islam, résistance et djihad dans le combat contre le gouvernement Sioniste. Compte tenu des dangers qui ont submergé la Palestine ; le peuple palestinien a plus que jamais besoin du soutien du monde islamique et des musulmans.

Cette occasion de la Journée internationale du Qods est très importante car la nation palestinienne n’a pas de dignité sans Jérusalem et les musulmans doivent donc prendre soin de cette occasion avec tous les moyens possibles afin que la Palestine revienne dans les bras de ses vrais enfants. Le dernier vendredi du mois de Ramadan est une invitation à revenir à l’Islam et ce qu’il contient en termes de vision de l’univers et de voies d’interaction sociale fera de Jérusalem le foyer principal de l’unité de la nation et à cause de sa position élevée dans l’Islam et les religions célestes.



Adopter le Jour Saint comme slogan pour les opprimés, qui inclut l'identité humaine et la valeur de combattre l'injustice et de soutenir les opprimés, suit la préoccupation de tous les opprimés. La lutte pour la liberté de Quds est une lutte avec toutes ses valeurs contre le monde sous le joug de l'arrogance qui impose sa culture et son pouvoir aux autres.

C'est aussi un appel à restaurer la confiance dans la nation et à se débarrasser du contrôle colonial et de l'assujettissement.



De la Journée internationale du Qods est venue porter avec elle un appel à réaliser l'intégration entre le jihad et la résistance d'une part, et les idées de réforme, de modernité et de développement, en diffusant une culture de disponibilité au sacrifice, d'initiative au travail, d'efficacité et de créativité. Surtout depuis que l'Imam Khomeiny (RA) a annoncé le début de l'histoire qui est faite par le peuple, et non par les dirigeants, et ainsi des modèles ont été lancés à partir du système moral et de valeurs islamiques contemporain qui a prouvé la capacité du peuple dans le processus de changement islamique.



Tout en sympathisant avec les Palestiniens en ce jour, toutes les personnes et organisations en quête de justice et concernées condamnent les brutalités et les atrocités sans fin contre le peuple palestinien à l'occasion de la Journée internationale du Qods.

Le Saint Coran dit : "Et tenez-vous tous ensemble à la corde qu'Allah et ne vous divisez pas" (Chapitre 3, Verset 103)

Alireza Vazin, Conseiller Culturel de l'Ambassade de la République Islamique d'IRAN au Sénégal