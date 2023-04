vendredi 14 avril 2023 • 39 lectures • 0 commentaires

Blog 41 mins Taille

La journée internationale de Qods, proposée par l’Imam Khomeini, fondateur de la République Islamique d’Iran, pour défendre la cause Palestinienne, représente la confrontation du monde Musulman face au projet de l'islamophobie manigancé par le régime sioniste, dont la politique d'apartheid est basée sur la préférence du judaïsme aux autres ethnies et religions et sur la provocation de la haine et de la peur envers les Musulmans,

pour se permettre de continuer ses actes violents contre les Musulmans dans le sillage de la persistance de l’occupation des territoires palestiniens et du recours au terrorisme et à l'oppression pour sa survie.

PUBLICITÉ



Ainsi, la République Islamique d’Iran considère qu’il est de son devoir de défendre intellectuellement et pratiquement la cause palestinienne et de créer une profonde prise de conscience au sein du monde musulman pour faire face aux actes islamophobes du régime Israélien.

PUBLICITÉ



La centralité de la question Palestinienne dans le discours de la République Islamique d’Iran signifie que la défense de la cause Palestinienne est basée sur l’attachement aux valeurs humaines et islamiques.



Sur le plan humain, la cause palestinienne est devenue une question humanitaire. Une terre est occupée et une nation a été injustement chassée de sa terre, et cet incident ne peut être toléré même par le système international qui l'a créé. Jusqu'à présent, des dizaines de résolutions ont été adoptées par les Nations Unies contre cette occupation et le régime Israélien a été invité à retourner aux frontières de l’avant occupation de 1967.

Mais, le régime sioniste négligeant tous les règlements internationaux, continue à commettre ses actes illégaux. L'humanité est bouleversée par l'occupation de la Palestine par Israël, et la conscience du monde entier s'est éveillée pour soutenir les Palestiniens qui défendent leur identité et leur terre.



Le deuxième aspect de la cause Palestinienne est religieux. La Palestine en tant qu’un pays de géographie islamique a été envahie par le régime usurpateur sioniste. L'existence de la première Qiblah des musulmans, c'est-à-dire Quds, dans les territoires occupés, a doublé l'importance de la question Palestinienne. Il est à noter que la terre de Palestine, notamment Al-Quds, est un lieu sacré et important pour tous les musulmans, où se trouvent Masjid Al-Aqsa et le Dôme du Rocher.

Alors que, pendant longtemps, dans cette région, différentes religions abrahamiques ont vécu paisiblement dans une ambiance de coexistence pacifique, les sionistes y ont effectué un nettoyage ethnique au nom du judaïsme, en ignorant les droits des autres religions et leur présence historique dans cette région.

Mais la conscience éveillée des nations islamiques s'oppose à cette purification ethnique. Elles considèrent que le régime Israélien est basé sur la discrimination raciale, préférant l’ethnie juive (et non pas la religion de judaïsme) à toute autre ethnie et religion et que cette nature discriminatoire est à l’origine de l’islamophobie sioniste. Ce régime essaye de créer un fossé profond entre le monde islamique et l'Occident en provoquant les tensions entre les Musulmans et les Chrétiens.



Les actes du régime sioniste en violations flagrantes et organisées aux principes fondamentaux des droits de l'homme ont rendu une fois de plus une nécessité urgente d'unir le monde islamique et de soutenir la résistance de la nation palestinienne, dans le but de libérer tous les territoires palestiniens occupés et de former un État palestinien unifié avec Quds comme sa capitale.



En désignant le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan comme la Journée internationale de Qods, l'Imam Khomeiny, fondateur de la République Islamique d’Iran, visait à défendre la Palestine et le Saint Quds face à l'occupation sioniste. Son premier objectif était de réveiller l’Ummah islamique et de porter son attention sur la tâche très importante de protéger les lieux saints islamiques.

Le deuxième objectif était de réveiller les opprimés du monde et de tourner leur attention vers l'élimination de la discrimination raciale dans le monde d'aujourd'hui. Le troisième objectif était de rechercher une part importante pour le monde islamique dans la nouvelle configuration du système internationale, et le quatrième objectif, qui est très important et fondamental, était l'unité de l’Ummah islamique pour préserver l'intégrité de l'Islam.



La Journée mondiale du Qods a également transformé le mouvement arabe en un mouvement mondial qui inclut toutes les religions célestes. Ainsi, de par l'unité de parole et d'action dans le monde islamique, la question palestinienne s’est transformée en question du monde entier, visant à confronter l'occupation et le racisme sionistes. De plus, elle a débouché sur l’activation de la résistance Palestinienne qui représente un modèle de résistance dynamique tout au long de l'histoire Palestinienne.



Aujourd'hui, avec le changement dramatique des conditions et le désordre croissant à l'intérieur des territoires occupés, le régime sioniste est devenu plus vulnérable que jamais aux mouvements de résistance.

Au cours des trois premiers mois de la nouvelle année 2023, les terroristes sionistes ont martyrisé une centaine de Palestiniens, enfants et femmes. Ces derniers jours, les soldats du régime sioniste, en profanant la mosquée Al-Aqsa et en tuant les fidèles, ont une fois de plus montré la nature terroriste et islamophobe de ce régime d'apartheid.



La République islamique d'Iran, soulignant la nécessité de poursuite de la politique de principe et cohérente de soutien à la résistance légitime de la nation palestinienne et la nécessité de faire face aux crimes du régime d'occupation, appelle les gouvernements, les nations et les peuples épris de liberté à s'unir pour faire face à ce régime d’apartheid qui perturbe la stabilité et la sécurité régionales et appelle au soutien international à la cause palestinienne.

La République islamique propose que pour résoudre la question palestinienne, la tenue d’un referendum dans tous les territoires occupés sous les auspices des Nations Unies est conforme aux règlements internationaux et à toutes les normes démocratiques du monde d'aujourd'hui. Ainsi, les habitants de la Palestine pourront choisir leur système politique, leur propre parlement et leur propre chef de l'exécutif.



Comme l'Imam Khomeiny l'a souhaité, la Journée mondiale du Qods réunira finalement l'ensemble des peuples opprimés du monde entier pour former un mouvement mondial de règlement des différends internationaux.

En fait, l'Imam Khomeiny, en initiant la Journée mondiale du Qods, a proposé aux peuples du monde entier de réfléchir à un monde sans sionisme, sans colonialisme et sans puissances hégémoniques. Le mystère croissant derrière la sympathie avec le peuple Palestinien et l'opposition au régime sioniste, à l’occasion de la Journée mondiale du Quds, réside dans le plaisir profond de penser à un monde juste sans discrimination raciale et sans les actes d’Islamophobie sioniste.