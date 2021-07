Journée sans pain, une amende pour non port de masque.. Votre Journal de ce 28 juillet

mercredi 28 juillet 2021 • 136 lectures • 0 commentaires

Vidéo 1 heure Taille

iGFM- Suivez le journal de iGFM de ce 28 juillet 2021. Infos Phares: Grève des boulangers le weekend, accident de la route à Fatick ayant fait 3 morts et 31 blessés, amende pour non port de masque, etc.

Cet article a été ouvert 136 fois.

Publié par Monia inakanyambo editor