iGFM (Dakar) Le président de la Russie et judoka accompli, Vladimir Poutine, a été suspendu par la Fédération internationale de judo alors que la Russie envahit l'Ukraine. Elle lui a retiré ses titres de président honoraire et d'ambassadeur, renseigne un communiqué de l'instance mondiale.

Le monde est frappé par une guerre aux portes de l'Europe. Depuis maintenant quatre jours, la Russie a envahi l'Ukraine et tente de prendre le contrôle du pays petit à petit. La ville de Kiev, capitale du pays, essaie de résister tandis que l'armée russe a réalisé une percée dans Kharkiv, deuxième ville du pays. Cette guerre en Ukraine a déjà eu des répercussions notables dans le monde du sport.



Les messages se sont multipliés ces dernières heures sur les terrains et différents espaces sportifs. La Serie A, le championnat Italien de football, a retardé ses coups d'envoi de 5 minutes, les joueurs du PSG et de Saint-Etienne ont arboré une banderole en signe de paix avant le coup d'envoi du match, samedi soir, ou Roman Abramovich a cédé le contrôle du club de Chelsea en Angleterre. La finale de la Ligue des Champions de football, qui était prévue initialement à Saint-Pétersbourg a été déplacée au Stade de France, à Saint-Denis le 28 mai prochain. Le Grand Prix de Formule 1 de Russie, programmé à Sotchi le 25 septembre, a été annulé. La Pologne refuse également de jouer son match de barrage au Mondial 2022 contre la Russie, prévu le 24 mars à Moscou. Et ce sont seulement quelques « exemples ».



Et puis, dimanche matin, la Fédération internationale de judo (FIJ) a pris une décision importante. Elle a annoncé la « suspension » du statut de président honoraire et d'ambassadeur de Vladimir Poutine, le président de la Russie et judoka accompli. « Étant donné le conflit actuellement en cours en Ukraine, la Fédération internationale de judo annonce la suspension du statut de M. Vladimir Poutine comme président honoraire et ambassadeur de la Fédération », écrit la FIJ dans un communiqué. Poutine est 8e dan en judo, un des grades les plus élevés.

