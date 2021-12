lundi 13 décembre 2021 • 436 lectures • 0 commentaires

Sport 6 heures Taille

iGFM (Dakar) L'entraîneur de Strasbourg, Julien Stéphan, a réagi après la victoire de l'OM (0-2), dimanche, à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1.

"Forcément de la déception. Il paraissait assez clair que celui qui marquerait en premier aurait un avantage conséquent. On a vu un match assez fermé, tactique, avec un bloc équipe en face assez bas en 5-4-1 avec très peu d'espaces, très dense athlétiquement également. On a eu les opportunités avec un bon début de deuxième mi-temps, on a aussi une grosse opportunité avec Ludo (Ajorque) pour égaliser. Ils ont profité de nos seules petites erreurs, sur ce ballon qu'on lâche au milieu de terrain et qu'on aurait pu récupérer rapidement. Après, le but dans sa réalisation est très joli. On n'a pas de regret, mais la déception de ne pas avoir saisi les opportunités", a-t-il déclaré sur Le Phocéen.

