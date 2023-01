Junior dévoile “Bayi” en feat avec Cool Moctar

vendredi 20 janvier 2023 • 106 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L’artiste Junior revient en force. Et cette fois-ci, il n’est pas seul. Il a invité celui qu'on ne présente plus et qui n'a cessé de nous éblouire nommant ainsi Cool Moctar dans ce nouveau single intitulé « Bayi ». Dans ce duo, Junior parle des conflits de niveau social qu'on retrouve la plupart du temps . A tort ou à raison, au final, l'amour décide . Un hit à la hauteur des deux artistes, à consommer sans modération !



Publié par Mame Fama GUEYE