mardi 18 octobre 2022 • 243 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp a annoncé, ce mardi, le forfait de Diogo Jota pour la Coupe du monde 2022 de la FIFA prévue du 20 novembre au 18 décembre, au Qatar.

Touché lors de la victoire de Liverpool contre Manchester City, Diogo Jota n'avait pas terminé la rencontre qui a été gagnée par les Reds (1-0). Une véritable tache noire dans une belle journée pour le club anglais qui sait désormais qu'il ne faudra pas compter sur son attaquant jusqu'à la Coupe du monde. En effet, il est forfait pour les prochaines échéances et manquera même la compétition avec le Portugal.



"C'est une blessure assez grave au muscle du mollet..."



En conférence de presse, Jürgen Klopp a confirmé le forfait de Diogo Jota pour la Coupe du monde 2022 et a annoncé le verdict médical : «c'est une blessure assez grave au muscle du mollet ... C'est une très triste nouvelle pour le garçon, pour nous aussi et pour le Portugal.» Liverpool a dans la foulée publié un communiqué confirmant la mauvaise nouvelle.