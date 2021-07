mardi 6 juillet 2021 • 3563 lectures • 3 commentaires

iGFM-(Dakar) Le verdict est finalement tombé pour les danseurs de Waly Seck, Ameth Thiou et Eumeudy Badiane.

Les deux danseurs de Waly Seck ont été reconnus coupables d’actes impudiques et outrage aux bonnes mœurs par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils ont écopé d’une peine d’emprisonnement ferme d’un (1) mois.



Lors des débats, mardi dernier, le substitut du procureur avait requis plus. Il avait demandé au Juge une peine de deux (2) ans dont six (6) mois de prison ferme à l’encontre de Ameth Thiou (Mouhamed Samb ) et Eumeudy Badiane pour attentat à la pudeur.



Pour se défendre, les deux danseurs avaient expliqué qu’ils voulaient imiter les comédiens burkinabés «Sidiki» et «Souké» de la célèbre série les «Bobodioufs».