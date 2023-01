vendredi 13 janvier 2023 • 152 lectures • 0 commentaires

Sport 45 mins Taille

Au terme d'un procès de plus de six mois, le latéral gauche Benjamin Mendy a été reconnu non-coupable ce vendredi de sept des neufs chefs d'accusation pour lesquels il était jugé. Le joueur suspendu par Manchester City sera toutefois rejugé le 26 juin prochain concernant une autre accusation de viol et d'agression sexuelle.

Un coup de tonnerre, c'est le cas de le dire ! Après plus de six mois de procès et plus de soixante-sept heures de délibération, le jury du tribunal de Chester a reconnu Benjamin Mendy non-coupable de six viols, commis sur quatre femmes, et d'une agression sexuelle sur une cinquième. Toutefois, le latéral gauche de 28 ans va devoir repasser devant un juge lors d'un nouveau procès qui débutera le 26 juin prochain, puisque les jurés n'ont pas réussi à statuer concernant un septième viol et une autre agression sexuelle.



Après ce verdict, Manchester City, qui a suspendu le natif de Longjumeau depuis plus d'un an maintenant, a adopté une réaction particulièrement mesurée. «Le club prend acte du verdict rendu aujourd'hui par le Chester Crown Court, dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non coupable de sept chefs d'accusation. La décision reste suspendue pour deux chefs d'accusation et le procès est maintenant terminé. Étant donné qu'il existe des questions ouvertes liées à cette affaire, le club n'est pas en mesure de commenter davantage pour le moment», peut-on lire dans un communiqué du champion d'Angleterre. Malgré cette grande avancée dans le jugement du défenseur, il est donc encore impossible, à ce stade, d'imaginer le Tricolore refouler des terrains professionnels. Cependant, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et de l'AS Monaco va s'accorder un peu de répit après avoir risqué - plus qu'une éradication du monde du football - la prison à vie...

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

source: