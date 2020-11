mercredi 25 novembre 2020 • 402 lectures • 0 commentaires

Certains employés d’EDK de Pikine sont entre les mains de la justice. Il s’agit de S.B.Thiam, I.Mballo et B. Diagne, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol au préjudice de l’employeur. Le responsable moral d'Edk les accuse d’avoir détourné la somme de 3 millions 200mille 600 FCFA.

L’AS quotidien qui donne l'information dans sa parution du jour indique que tout est amorcé quand le gérant du restaurant M.Dia dit avoir noté des manquements dans les recettes et constate que les mis en causes encaissaient illicitement de l’argent suite à des commandes des clients sans pour autant émettre des bons conformément au protocole du Restaurant. C’est par la suite que le gérant souligne avoir découvert des pertes de recettes journalières allant de 80 à 300 mille FCfa. Il a saisi la police de Pikine et les limiers sont venus cueillir les mis en cause pour les amener au poste de police ou ils sont gardé à vue et risquent d’être déférés au parquet.