Justice : Dieyna Baldé, Aly Baldé et Pape Ba déférés

vendredi 27 août 2021

Selon les informations de Libération online, Diénabou Baldé dite Dieyna (18 ans), son frère aîné Aly Baldé (29 ans) et Moustapha Ba dit Pape (31 ans) sont actuellement dans la cave du Palais de Justice. Ils ont été déférés au parquet pour vol, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel.

En portant plainte contre X devant la Dsc, le plaignant, Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4, était loin de se douter que c’est sa petite amie qui était au centre de cette rocambolesque affaire.

Les choses se sont compliquées pour la jeune chanteuse embourbée dans un scénario qu’elle avait diaboliquement posé pour pourrir la vie au rappeur Bril Fight 4. Les enquêteurs de la Division spéciale de Cybersécurité (Dsc) ont déconstruit son plan machiavélique. Sur la trame ourdie pour couler le rappeur, artiste-compositeur et ingénieur de son, des sources de L’Observateur apprennent que c’est Aly Baldé, grand-frère de la chanteuse, qui en est le véritable scénariste. Dans la nuit du 13 au 14 août dernier, Bril constate la disparition de ses téléphones. Bril Fight 4 avait un Iphone 12 Pro Max et un autre Samsung A10. Dieyna avait, elle, un Iphone 12 Pro Max. Les clés de la voiture du rappeur avaient aussi été emportées. Se disant victime d’un cambriolage, il ne donne aucune suite à l’affaire. Mais des messages de menace et de chantage l’ont vite fait changer d’idée. Il porte plainte contre X pour le vol de ses téléphones et celui de sa copine Dieyna. Les investigations des hommes du commissaire Aly Kandé ont permis d’arrêter Dieyna, son frère Aly Baldé et l’ami de celui-ci (Pape Ba). Face aux éléments techniques, Dieyna passe aux aveux et explique leur mode opératoire.

Publié par Ndeye Rokheya Thiane