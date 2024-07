samedi 15 juin 2024 • 2058 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Plus de 300 détenus pourront passer les fêtes chez eux. Ils ont été graciés par le chef de l’Etat.

APPLICATION DE LA TVA NUMÉRIQUE À PARTIR DU 1ER JUILLET 2024

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) informe les contribuables et le public que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations de services numériques réalisées au Sénégal par les fournisseurs en ligne étrangers et les platefo