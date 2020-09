mardi 1 septembre 2020, par Birame Ndour

Soulagement dans la crise qui secoue le secteur judiciaire. Face à la presse ce mardi, le Syndicat des travailleurs de Justice (Sytjust), en grève depuis le 15 juin dernier, a annoncé la suspension de son mouvement. «Le Sytjust a décidé de commuter la grève à une suspension de son mot d'ordre de grève, le temps de permettre au ministre de la Justice de dérouler son engagement», a déclaré son secrétaire Général, Me Aya Boun Malick Diop

Lors de cette conférence de presse, le porte parole des travailleurs de la Justice a également tenu à rappeler les raisons de cette lutte engagée par le Sytjust contre la tutelle. "Le style acharné de la lutte dénote d'un engagement sans faille des travailleurs de la justice à ne pas céder les acquis syndicaux arrachés après des années de lutte à travers des négociations collectives et de surcroît par des décrets scellés dûment signés par la première institution de la République. Cette opiniâtreté était l'unique moyen à la disposition des travailleurs de la justice contre une régression, une remise en cause de leurs acquis", a-t-il rappelé.

Par ailleurs, le Sytjust, selon son secrétaire général prend l’opinion publique à témoin pour le respect des engagements pris par le ministre de la justice.

"Après une large concertation avec sa base, le Sytjust a décidé de commuter la grève à une suspension de son mot d'ordre de grève, le temps de permettre au ministre de la Justice de dérouler son engagement, je cite : à tout mettre en oeuvre pour accomplir toutes diligences à l'effet de faire payer au cours du mois de septembre 2020 un montant utile dans le cadre des primes dont la mise en oeuvre pérenne sera assurée par un texte étudié et proposé par un comité qui tiendra sa première réunion le jeudi 27 août 2020. Au Garde des Sceaux ministre de la Justice, de veiller au respect de son engagement et que le comité mis en place poursuive dans un délai responsable l'étude et la préparation des projets de texte concernant le statut des travailleurs de la justice", a déclaré le Secrétaire général du Sytjust face à la presse.