JUSTICE: P. Seck subtilise 2,5 millions à sa femme et évoque l’intimité entre conjoints

Sylvie Claire Charlotte Mal, une riche héritière, poursuit son ex-mari, P.D. Seck pour vol de chèque et usage de fausses clefs. Les faits se sont produits quand ils étaiement encore mari et femme. Attrait à la barre, P.D. Seck soutient que son ex-femme l’avait récompensé, suite à la finalisation de la ventes de ses immeubles, avec la somme de 5 millions. Mais, lui-même avoue, devant le juge, qu’au lieu de prendre la somme indiquée par sa femme, il a retiré 2,5 millions de plus.

«Sylvie m’avait récompensé après la vente de ses biens avec une somme de 5 millions. Mais, j’ai retiré 7,5 millions. Je l’avais mise au courant quand j’étais à Barcelone. Elle était alors à Paris», indique l’accusé. Seulement, le sieur Seck, dès son retour au Sénégal, a abandonné sa femme.

Quand le juge lui a demandé pourquoi il a dépassé la somme indiquée par sa femme, M. Seck dira au magistrat que c’est parce qu’ils sont mari et femme. Et que cela se passe dans tous les couple le fait de prendre l’argent de son conjoint ou de sa conjointe sans le prévenir.

Concernant les faits d’usage de fausses Clefs, M. Seck s’explique: «Je n’ai pas volé les clefs, elle me les avait confiées ainsi que son chéquier. Je ne pense pas que j’ai abusé de ma qualité d’époux pour lui soutirer de l’argent. Je lui ai restitué les clefs. C’est moi qui gérais tous ses biens.»

Des explications confirmées par son avocat qui estime que la Dame Sylvie avait donné carte blanche à son époux sur tous ses biens. «Elle l’aimait à mort» indique la robe noire.

‘’ Sylvie Claire avait dit qu’il a imité sa signature. Elle a expliqué qu’elle avait gardé ses chèques dans un placard et elle s’est rendue compte qu’il a imité sa signature à la Bicis. Pour gérer ses affaires personnelles elle avait donné une procuration d’un délai de 6 mois à son ami P.D. Seck que ce dernier a dépassé. Il a fait usage de fausse qualité de propriétaire’’, indique le procureur qui demande une peine de 2ans avec sursis. Le verdict est attendu pour le 26 Mars prochain.

Ndéye Rokheya THIANE