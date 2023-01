mercredi 4 janvier 2023 • 1370 lectures • 2 commentaires

Faut-il espérer un dénouement heureux dans ce qu’il serait convenu d’appeler l’affaire Pape Alè ? En tout cas, le journaliste détenu pour des informations de nature à nuire à la défense nationale vient de prendre une décision qu’il estime opportun pour clore ce dossier de la meilleur manière selon ses dires. Il s’engage à ne plus parler du dossier comme exiger par le contrôle judiciaire doit-il fait l’objet.

«Face à la tournure de mon dossier judiciaire avec ma nouvelle arrestation, j’avais sollicité mes avocats sur la meilleure manière de clore ce dossier. Ils m’ont suggéré de faire un engagement écrit pour ne plus parler du dossier conformément aux exigences du contrôle judiciaire. J’estime par ailleurs que je n’ai jamais violé ce contrôle judiciaire. Ma famille, des parents et des amis m’ont mis également la pression pour sauver ma santé très fragile», a d’abord précisé Pape Alè Niang dans une note redue publique ce mercredi.

Extrêmement éprouvé par sa grève de la faim, Pape Alè Niang s'est engagé en cces termes : « Suite à la demande de ma famille, de mes parents, de mes avocats, je m’engage à ne plus parler du dossier judiciaire me concernant et son environnement. Mais également des forces de défense et de sécurité et des autorités qui les incarnent jusqu’au règlement définitif du dossier.»

Dans le même document signé Pape Alè Niang et publié par Ibrahima Lissa Faye, membre de la Coordination des Associations de Presse (CAP), il est mentionné que le ministre de la Justice est au courant de cet engagement de même que le procureur.