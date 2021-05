"Pape Ndiaye et ses avocats contestent les faits d'escroquerie"

Le journaliste Pape Ndiaye conteste les faits d’escroquerie dont il est accusé devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. L’annonce a été faite ce matin par ses avocats, Me Mamadou Seck et Me Abdoulaye Tall, suite au renvoi du procès initialement prévu ce matin.

«Le tribunal a ordonné le renvoi du procès au 31 mai prochain, pour entendre la partie civile et les témoins qui ne se sont pas présentés ce matin. Mais il faut retenir déjà que, Pape Ndiaye et sa défense contestent les faits d’escroquerie. Toutes les dispositions étaient prises par les avocats pour défendre impeccablement monsieur Ndiaye , ont déclaré les conseils du journaliste.

Pour rappel, Le journaliste du groupe Walfadjri, Pape Ndiaye, a été envoyé en prison mercredi dernier suite à une plainte. Il est poursuivi pour “escroquerie et tentative de jeter le discrédit sur les institutions”.





