Il imagine un duo Messi-Ronaldo à la Juventus

Vendredi, la presse espagnole a révélé que Lionel Messi (33 ans, 37 matchs et 27 buts toutes compétitions cette saison) a quitté la table des négociations en vue d’une prolongation au FC Barcelone et qu’il envisagerait de partir en juin 2021, au terme de son contrat (voir la brève d’hier à 09h54). Cette éventualité a donné des idées à Rivaldo. Bien qu’ancien joueur du Barça, le Brésilien verrait bien la Pulga rejoindre la Juventus Turin où son hypothétique association avec Cristiano Ronaldo lui met déjà l’eau à la bouche.

« Avec toutes ces spéculations, je pense que certains agents éminents rêvent déjà d’une association Messi-Ronaldo à la Juventus et du retentissement qu’elle aurait dans le monde. Si cela se produisait, il y aurait un ‘boom’ mondial, et je pense que la Juventus récupérerait rapidement tout investissement sur l’Argentin grâce au coup de pouce qu’elle retirerait de la visibilité et du marketing, a conseillé le Ballon d’Or 1999 pour BetFair. Ce serait historique de voir les deux jouer ensemble et je suis sûr que de nombreux sponsors de la Juve aimeraient aider financièrement, donc, c’est aussi une possibilité pour Messi. »

Reste à savoir si l’Argentin a réellement l’intention de mettre ses menaces à exécution.

Maxifoot