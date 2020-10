mercredi 28 octobre 2020 • 96 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pour cette deuxième journée de Ligue des Champions, la Juventus reçoit le FC Barcelone dans le Piémont. Voyons ce que prévoient Andrea Pirlo et Ronald Koeman pour cette belle confrontation.

Après les rencontres de mardi, place aux huit derniers matches de cette deuxième journée de la Ligue des Champions. Outre le Paris SG et Chelsea qui joueront leurs rencontres respectives à 18h55, les autres confrontations auront lieu à 21h00. On retrouvera notamment un choc puisque la Juventus Turin accueille le FC Barcelone. Deux formations qui n'ont pas remporté leur match ce week-end (nul contre le Hellas pour la Juve, défaite contre le Real Madrid pour le Barça).

En revanche, les deux formations sont bien entrées dans la compétition puisque les Catalans l'ont largement emporté contre Ferencvaros (5-1) et que la Vieille Dame est allée s'imposer en Ukraine sur le terrain du Dynamo Kiev (2-0). Côté italien, Cristiano Ronaldo, longtemps incertain pour cause de Covid-19, est dans le groupe alors que le FC Barcelone vit une crise institutionnelle avec la démission de Josep Maria Bartomeu. Quoi qu'il en soit, regardons ce que pourraient nous proposer les deux techniciens.

Ronaldo sur le banc ?

Andrea Pirlo devrait articuler sa formation en 3-4-1-2. Szczesny sera dans les buts et avec les absences sur blessure de Chiellini, de Ligt et Alex Sandro, il sera protégé par Demiral, Bonucci, qui devrait être capitaine, et Danilo. Sur les flancs, Cuadrado et Kulusevski devraient jouer les rôles de pistons quand Rabiot et Bentancur se chargeront de l'axe. Enfin, Ramsey devrait évoluer en soutien de Morata et Dybala. CR7 commençant donc sur le banc de touche.

Pour Ronald Koeman, Ter Stegen, Umtiti et Coutinho sont blessés. Neto gardera donc les buts. La défense pourrait être composée d'Alba, Lenglet, Araujo, puisque Piqué est suspendu et de Dest, fraîchement arrivé cet été. De Jong et Busquets formeront le double-pivot de ce 4-2-3-1. Devant les deux hommes, Trincão pourrait évoluer sur le flanc droit, Fati sur le flanc gauche et Messi en soutien de Griezmann. On attend du spectacle et aussi les retrouvailles entre Messi et Ronaldo...