iGFM (Dakar) Les compositions officielles du match devant opposer la Juventus de Turin à Chelsea sont tombées.

La deuxième journée de la phase de poules de Ligue des Champions offre un duel entre la Juventus et Chelsea. A domicile, les Italiens optent pour un 3-5-2 avec Wojciech Szczesny dans les cages. Devant lui, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt et Danilo prennent place. Juan Cuadrado et Alex Sandro assurent les rôles de pistons tandis qu'on retrouve Manuel Locatelli, Rodrigo Bentancur et Adrien Rabiot dans l'entrejeu. Federico Chiesa et Federico Bernardeschi sont associés en attaque.

De son côté, Chelsea opte pour un 3-4-3 avec Edouard Mendy comme dernier rempart. La charnière est constituée d'Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger. Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso sont positionnés en tant que pistons tandis que Jorginho et Mateo Kovacic forment le double pivot. Enfin, Hakim Ziyech et Kai Havertz accompagnent Romelu Lukaku en attaque.

Juventus : Szczesny - Bonucci, De Ligt, Danilo - Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Rabiot, Sandro - Chiesa, Bernardeschi

Chelsea : Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso - Ziyech, Lukaku, Havertz