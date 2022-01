dimanche 23 janvier 2022 • 275 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Cameroun) Kaba Diawara, le sélectionneur de la Guinée a déclaré, ce dimanche, en conférence de presse, que son équipe joue la gagne contre la Gambie, lors du huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021", prévu ce lundi à 16h Gmt, à Bafoussam.

"On a la chance de jouer un match pour accéder en quarts de finale. On va essayer de mettre la meilleure équipe possible pour gagner. On s'est focalisé sur ce match. On y mettra toute notre énergie. C'est un avantage de jouer à Bafoussam, mais c'est un match qu'il faut gagner peu importe le lieu. Il faut se donner à fond. On va jouer haut et presser. On joue ce match pour le gagner."



Absence de Naby



"Jouer sans Naby est une perte. Si Naby ne joue pas c'est une perte. Pour Issiaga on va voir mais peu importe le système, c'est un match à gagner. On a un groupe de 27 joueurs même si Naby reste un joueur de classe mondiale qui ne peut pas être remplacé ainsi. Il faut que les autres jouent sans pression pour essayer de pallier l'absence de notre capitaine."

PUBLICITÉ

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)