vendredi 14 janvier 2022

iGFM (Cameroun) Kaba Diawara, le sélectionneur de la Guinée, a réagi au nul précieux (0-0) que son équipe a décroché contre le Sénégal, vendredi, à Bafoussam, à l'occasion de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021".

"Je suis content, car nous sommes éliminés du Mondial avec zéro victoire. Le Sénégal est une force, un bon groupe, donc oui je suis content pour ce point. Surtout avec la dimension du derby. On essaie de mettre les garçons en place. C'était un gros test pour nous et les joueurs ont réusi à décrocher le nul. Mais, ce n'est pas parce qu'on a fait un match, qu'on doit commencer à faire le malin. On sait d'où on vient. Il y a beaucoup de graçons qui sont à leur première CAN contrairement au Sénégal où beaucoup sont à leur troisième ou quatrième CAN. Il ne faut pas s'emballer et ne pas faire la fête. On doit se concentrer", a déclaré Kaba, en conférence de presse.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux à Bafoussam, Cameroun)