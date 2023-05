samedi 6 mai 2023 • 16 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Kader Gadji a révélé avoir été victime de maraboutage. Son bourreau présumé : un de ses amis. Dans un entretien paru ce samedi dans L’Observateur, l’acteur confie que ce fut un épisode difficile de sa vie. «J’étais dépressif, précise-t-il. Je n’étais pas bien dans ma peau. J’ai même failli me suicider.»

Celui qui incarne «Birame» dans la série à succès «Maîtresse d’un homme marié» rapporte qu’il est tombé presque par hasard sur «l’arme du crime». Il rembobine : «J’ai échappé à un piège. Un jour, j’étais en train de ranger mes affaires. Sous mon lit, j’ai sorti deux paires de chaussures qu’il (son ami qui l’aurait marabouté) m’avait offertes. Dedans, j’ai vu des amulettes recouvertes d’un tissu rouge et comportant des aiguilles. J’ai automatiquement su qu’il s’agissait de lui.»



Cette étrange découverte l’a «surpris», mais, surtout, libéré. Il dit : «Dès que j’ai posé mes yeux sur les gris-gris, je me suis senti comme libéré. Aujourd’hui, nous ne sommes plus en contact. Je suis passé à autre chose. J’ai tourné la page. Je me concentre sur l’essentiel, qui est le rayonnement de ma carrière.»