lundi 10 mai 2021 • 101 lectures • 0 commentaires

Blog 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Les redevables qui pendant longtemps ont été soudoyés avec comme mission de déstabiliser le parti socialiste à travers son leader, le député maire Abdoulaye VILANE sont démasqués. Ceux-ci, en perspective des locales, se sentent obligés de s'afficher au côté de celui dont l'ambition ,le destin destructeur n'est rien d'autre que de chercher à saborder la flotte socialiste et du coup mettre en péril la coalition BBY.

Au sein de la commune , dans le conseil municipal ,personne n'est surpris de voir certains commandos, pour ne pas dire mercenaires s'afficher au côté du manipulateur désespéré, du transhmant imposteur dont les propos et actes sont nuisibles au président Macky sall, à la coalition BBY et à la mouvance.



Un ministre qui vit de contre-vérités ,manipule des jeunes à sa guise,les corompt ,procéde au transfert de militants à l'occasion d'accueils et de manifestations pour tromper l'opinion du visiteur, n'est pas digne de confiance .

La troncature ne passera pas. Le débat ne situe pas autour de la confiance qui nous lie au président , ni autour de ses bilans et réalisations mais plutôt autour des actes politiques et politiciens qui sont posés et qui ne s'accommodent pas à la loyauté dans un compagnonnage.



C'est triste de voir des carriéristes auréolés ou drapés de manteau socialiste faire dans la complotite. C'est juste indigne et irresponsable. Mais ça ne nous surprend guère. Nous connaissons leurs jeux cousus de fil blanc,car depuis plusieurs mois ceux dont l'arôme de rhô renseignent sur les mets qui leur ont été servis ,savent que nous les avons à l'œil.



Pour preuve ,sur fond de jeu d'intérêts ,ces spécialistes de blindage et de blocages se sont toujours illustrés par leur ineptie, leur aboulie..



Alors nous appelons les leaders du BBY et singulièrement le président Macky Sall à mettre un terme à ces actes puérils qui remettent en cause l'équilibre de notre compagnonnage.



En réalité qu'on se le tienne pour dire, parce que c'est trivial .Nous n'avons pas de problème politique avec macky sall.



Nous avons toujours fait preuve de loyauté et de constance. Donc ce qui se passe n'est rien d'autre qu'une cabale montée par un arriviste, un transhmant, un politicien versatile, un homme véreux et vicieux, dans le but d'éliminer un redoutable adversaire politique.



Mais qu'il considère que c'est peine perdue. Détrompe toi pas très cher. Tu ne peux rien contre Abdoulaye VILANE... Ce maire est une perle rare, il est l'exception de la politique sénégalaise... Il est un homme bon, humble courtois, loyal et intègre Monsieur Abdoulaye Sow, votre obsession à diriger la mairie devient pathologique. Somme toute, ce qui se pose ,interpelle tous les militants, les partis et les responsables du BBY. IL faut en toute responsabilité se résoudre que le ver est dans le fruit.



Pour un compagnonnage sincère dans et loyal dans le Benno Bokkou Yakaar.



Le collectif des cadres socialistes de kaffrine.

Kaffrine le 10 -05- 2021