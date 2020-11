jeudi 26 novembre 2020 • 76 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le premier magistrat de la commune de Kafountine, située dans le département de Bignona, Victor Nfansou Diatta a plaidé ce jeudi matin pour l’aménagement de sa jeune commune.

C’était lors de l’atelier de partage et de validation des rapports des phases 1 et 2 de l’étude relative au développement des zones touristiques intégrées de Kafountine et d’Abéné. Un atelier qui est organisé par la SAPCO en partenariat avec la Banque Mondiale et qui a permis de valider un important projet qui va booster le tourisme en Casamance. «Ce projet était très attendu par les populations de la commune de Kafountine qui manque bon nombre d’infrastructures touristiques. Il est dès lors important d’aménager. Des missions ont été effectuées par la SAPCO et elles ont même permis l’identification de site qui ont fait l’objet d’étude», a dit Victor Nfansou Diatta. L’aménagement de la station touristique de Kafountine et la construction de nouvelles infrastructures hôtelières aura, selon les populations, des impacts incommensurables et donnera une nouvelle dynamique à plusieurs secteurs qui relanceront considérablement l’activité économique de Kafountine en particulier et du département de Bignona d’une manière générale. Des populations qui se disent également confiantes quant à l’avenir, avec ce grand projet qui est appelé à faire naître une croissance forte dans leurs différentes localités et faire de la zone touristique de Kafountine l’un des pôles économiques les plus importants de la région sud.

IGFM