mercredi 16 juin 2021 • 201 lectures • 0 commentaires

Kalidou Koulibaly évoque le capitanat en sélection. Le défenseur des Lions révèle qu’il y a eu un débat à ce sujet. Dans un entretien accordé à 13TV exploité par Senego, il indique que c’est une question qui a un peu troublé tout le monde.

“Mais il n’y a eu aucun problème par rapport à ça. Cheikhou et moi on se connait depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, quand on jouait en Belgique. On a toujours eu ce respect mutuel l’un pour l’autre. Ensuite moi je n’ai jamais eu besoin du brassard de capitaine pour dire ce que je pensais ou pour parler. Je pense que chaque joueur doit donner du sien”, a-t-il laissé entendre dans cette vidéo rapporte Senego.

“Maintenant”, fait-il savoir, “il y a des choix qui ont été faits. On a parlé aussi entre nous les cadres. Et voila le brassard est tombé sur moi, mais ça aurait pu tomber sur Gana, Sadio ou Cheikhou aurait pu le garder. Mais le coach a décidé de me le donner, je le remercie, mais je pense que le plus important, c’est le collectif, c’est l’équipe.