Kalidou Koulibaly : l’énorme mise au point du Napoli pour son mercato

iGFM-(Dakar) Le directeur sportif napolitain Cristiano Giuntoli a évoqué tous les dossiers de son club, tant dans le sens des départs que dans celui des arrivées.

En attendant la reprise de la Serie A qui devrait se faire dès le 20 juin, les clubs commencent déjà à travailler sur le mercato estival. La Juventus se montre pour l’instant assez entreprenante, tout comme l’Inter, et les deux clubs ont d’ailleurs plusieurs pistes communes comme Sandro Tonali (Brescia) ou Marash Kumbulla (Hellas). Et du côté de Naples alors ? Dans un long entretien accordé à Sky Italia, le directeur sportif partenopei Cristiano Giuntoli a fait le point sur tous les dossiers chauds du moment.

Il faudra d’abord régler le dossier des joueurs en fin de contrat, comme le sont le Belge Dries Mertens (33 ans), annoncé dans le viseur du PSG, ainsi que José Maria Callejon (33 ans), qu’on annonce de retour en Liga. « Mertens a montré son attachement au maillot et bientôt il pourrait y avoir l’annonce du nouveau contrat. Il n’était jamais loin de Naples, mais on avait peur de le perdre, comme tous les grands joueurs. Callejon n’a pas encore décidé. Naples c’est sa maison, il nous le fera savoir », a lancé le dirigeant, scellant l’avenir du Diable Rouge, qui restera donc dans le sud de l’Italie.

Le cas Milik pose problème

Quant aux départs, cela pourrait être plus compliqué. Arkadiusz Milik (26 ans, 9 buts en Serie A cette saison) est notamment convoité par la Juventus. « Notre volonté est de renégocier un contrat, nous parlons aux agents. Le but est de trouver une solution, d’une manière ou d’une autre. Si vous ne voulez pas rester, vous irez sur le marché. Les joueurs peuvent rester, mais il faut être cohérent. Ceux qui restent doivent le faire avec le bon état d’esprit. Le Napoli continuera avec ou sans Milik », a lancé l’Italien.

Sont venus ensuite plusieurs dossiers chauds, dont celui menant à Koulibaly, suivi par le Paris Saint-Germain : « Kalidou est un grand footballeur, il a encore un très long contrat avec nous. Peut-être que le propriétaire peut demander beaucoup d’argent. Insigne se sent bien avec Rino et son 4-3-3, il a beaucoup changé depuis l’arrivée de Gattuso. Il a un long contrat avec Napoli, il est amoureux de Napoli. Maintenant, il n’est plus question de renouvellement, mais il y a une envie de jouer et il veut revenir à son nivea. Fabian Ruiz est très bien , il est heureux et se porte bien dans le 4-3-3 de Gattuso. Son cas sera évalué l’an prochain, il en a encore 3. Lozano ? Il reste encore dix matchs. Nous verrons ce qui va se passer ».

Et enfin, au niveau des arrivées, Giuntoli a avoué être intéressé par plusieurs éléments. « Ils (Osimhen, Jovic, Azmoun et Everton, NDLR) sont très bons et convoités. Si Milik devait s’en aller, nous irions sur le marché à la recherche d’un joueur de niveau, jeune ou expérimenté. Lorsque nous discuterons avec le club je serai prêt pour proposer l’attaquant. J’essaye d’entendre tout le monde, d’être préparé pour dans deux mois. Si Milik part, nous prendrons un joueur de niveau », a-t-il conclu. Autant dire que ça risque de bouger à Naples cet été !