mardi 3 mai 2022

iGFM - (Dakar) C'est un secret de polichinelle. Aliou Cissé voudrait renforcer son milieu de terrain avec certaines recrues. Boubacar Kamara fait partie des cibles. Tout serait bouclé pour le dossier du Marseillais.

"Kamara veut jouer pour le Sénégal. Tout est réglé de ce côté-là. Il attend juste de savoir dans quel club il ira la saison prochaine pour que tout s’emboite bien. Et oui, il y a encore des clubs qui discutent par rapport à la sélection", a indiqué le journaliste français Daniel Riolo.



Lors de sa dernière interview avec nos confrères de Wiwsport, Aliou Cissé avait déclaré sur le cas de Kamara : «J’ai vu que quand les lions jouent il est supporter. Mais puisque je ne voulais pas faire de changements après la can, pour ne pas perturber l’équipe, j’ai voulu maintenir le groupe de la Can. Maintenant, puisque nous nous sommes qualifiés en coupe du monde le groupe peut s’ouvrir, mais pas une révolution."

Et d'ajouter : "Ce sont des jeunes que nous suivons. si nous devons ouvrir l’équipe nous irons discuter avec eux pour voir leur position. Nous n’irons courir derrière personne. Mais nous connaissons leurs qualités. Que ce soient Boubacar Camara, Soumaré, Soifane Diop, Dioussé, Élimane, Moussa Niakhaté etc."