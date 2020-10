mercredi 14 octobre 2020 • 51 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Les supplications de Kim Kardashian auront été vaines ! Kanye West est bien candidat à l’élection présidentielle. Il vient de publier son clip de campagne et dévoile à ses compatriotes son plan pour une Amérique forte.

Les passionnés de hip-hop le savent : Kanye West est un homme têtu ! Son entêtement lui a notamment permis de devenir l’un des plus grands rappeurs de l’histoire et l’une des personnalités les plus influentes de la planète Mode. C’est désormais en politique qu’il persiste, en dévoilant son clip de campagne pour l’élection présidentielle, malgré des soupçons de fraude et les supplications de son épouse Kim Kardashian.

“Nous marchons avec la foi”, a écrit Kanye West sur Twitter ce lundi 12 octobre 2020. La superstar de 43 ans y a publié le clip officiel de sa campagne à l’élection présidentielle 2020. Dans cette vidéo d’une minute et 22 secondes conclue par “Je suis Kanye West et j’approuve ce message”, Kanye s’adresse à ses compatriotes américains et expose son plan pour le pays.

