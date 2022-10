mercredi 26 octobre 2022 • 501 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Avec la perte du contrat qui le liait à Adidas depuis 2013, le rappeur américain aurait vu son patrimoine être amputé de 1,5 milliard de dollars en une journée, selon l'estimation de Forbes.

La débâcle Kanye West se poursuit. Le rappeur américain qui multiplie les frasques depuis quelques semaines et qui est notamment accusé d'antisémitisme n'est depuis ce mardi plus un milliardaire. Jusqu'au début de cette semaine, l'auteur de POWER et de Stronger était selon Forbes une des plus grandes fortunes du show business mondial.

Avec un patrimoine estimé à près de 2 milliards de dollars, Kanye West faisait partie de la douzaine de célébrités milliardaires en dollars derrière George Lucas (10 milliards de dollars), Steven Spielberg (8 milliards) mais devant Rihanna (1,7 milliard), Jay-Z (1,3 milliard), Paul McCartney (1,2 milliard) ou encore JK Rowling (1 milliard).Mais depuis quelques jours, celui qui se fait désormais appeler "Ye" a vu la maison de couture de luxe Balenciaga, le géant du textile Gap et plus récemment Adidas mettre fin à leur relation commerciale avec lui.

Des pertes qui ont entamé la fortune, ou du moins la "valeur nette" pour reprendre la terminologie de Forbes, d'environ 1,5 milliard de dollars.

Kanye West plus milliardaire? Le sulfureux chanteur ne l'entendra certainement pas de cette oreille. Comme Donald Trump, le rappeur américain estime depuis des années que Forbes sous-estime sa fortune. En 2020, il avait écrit au magazine américain pour se plaindre de son traitement estimant que sa fortune était selon lui de 3,3 milliards de dollars et non de 1,3 milliard comme Forbes le calculait à l'époque.